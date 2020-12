Hijos de Nacho conocieron a su hermanita Mya

diciembre 10, 2020 - 9:47 am

Desde la ruptura con su expareja Inger Devera, el cantante Nacho ha sido muy reservado con su vida personal, más aún, con su hija Mya, fruto de su relación amorosa con la modelo Melany Mille y de quienes prácticamente, el hombre no había hablado de forma pública, hasta hace pocos días que decidió hacerlo en una entrevista.

Fue con la animadora Viviana Gibelli en su programa digital de entrevistas, que Miguel Ignacio Mendoza (nombre de pila) soltó la lengua y aseguró que ya sus cuatro hijos conocen a su pequeña hermanita, pero ya va, el encuentro no ha sido en persona, sino a través de comunicaciones online.

En dichas confesiones, el vocalista de Contigo dijo que su primogénito se ha tomado de modo serio el compromiso de velar por el cuidado de la pequeña nacida este año, despés que él mismo le ha indicado que debe protegerla. “Miguelito, cada vez que hablo con él, he cometido el pequeño error de hacerlo sentir con responsabilidad de cuidar a su hermana, así que está todo el tiempo atento, como en emergencia con la niña”.

“Tengo que relajarlo un poquito más porque si es así a través de los videos, va a ser difícil cuando esté con ella, y tampoco esa sobreprotección de los hermanos porque va a tener 4 varones por encima de ella ¡que no quiero que no la dejen vivir! No le van a dejar tener un novio tranquila”, continúa en ese sentido.

Nacho también dejó saber que la relación entre sus retoños es diaria y fluida, de hecho relata que tiene la ilusión de criar a los cinco juntos, pero por distintas circunstancias, algunas obvias, otras no, él está en Venezuela y el resto en Miami.

“Prefiero acostumbrar a mi hija a eso y que podamos viajar una vez al mes a Miami para compartir con sus hermanos, pasar unos días allá ý regresarnos para acá”, sostiene en ese sentido.

Aunque para nadie es un secreto que la situación actual del país se ha visto afectada en diversos ámbitos, el vocalista de Mi niña bonita dice “haberse enamorado nuevamente de Venezuela”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ronda