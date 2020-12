Hermana menor de Mia Khalifa sigue sus pasos en el PORNO ¿Ya la viste? (fotos)

diciembre 22, 2020 - 1:25 pm

Una reciente noticia que ha dejado impactado a varios internautas sobre todo a quienes les gustan las películas para adultos, es que la hermana menor de la famosa Mia Khalifa ha incursionado en el mundo de la industria del cine para adultos, lo cual la ha puesto en el ojo del huracán.

Su nombre es Mati Khalifa, así es como se hace llamar, quien hace poco cumplió la mayoría de edad 18 años, se dice que desde hace algunos meses decidió comenzar a hacer este tipo de películas tal y como lo hizo su hermana hace unos años.

Además de esta industria la hemos visto en algunas plataformas digitales, estas son del mismo estilo un claro ejemplo es OnlyFans que se ha vuelto sumamente popular desde hace unos meses y en donde ella ofrece servicios gratis en su página, solo debes suscribirte para poder acceder al contenido.

En su cuenta de Twitter escribió su nombre y agregó algo que es lo que más ha llamado la atención «Y si Mia Khalifa es mi hermana» aunque esto no se ha comprobado realmente por la propia Mia Khalifa muchos de sus seguidores están emocionados.

Con tan solo 18 años de edad Mati Khalifa está por convertirse en una gran celebridad al igual que su hermana, que aunque si bien está utilizando su nombre para llamar aún más la atención quizá en su caso es válido, desde octubre pasado es que decidió unirse a la comunidad de Twitter en donde ha compartido varias fotografías y videos, en este corto tiempo ya cuenta con más de 10 mil seguidores en el servicio de microblogging.

Desde hace tres meses se ha estado haciendo de varios fans, no sería una sorpresa que dentro de poco la veamos en las ligas mayores, y ser igual o más reconocida que su hermana Mia Khalifa.

A diferencia de Mia Khalifa su hermana menor llegó pisando fuerte en las redes sociales, sus publicaciones se encuentran cerca de la censura, con dos millones 300 mil seguidores en Instagram que por cierto su cuenta es privada, está aún muy lejos de alcanzar a su hermana que ostenta más de 20 millones de seguidores por arriba de ella.

A pesar de que en un corto tiempo Mia Khalifa se convirtió en una de las actrices de películas para adultos más buscadas en Google, tuvo algunos problemas en su país natal, además de la propia industria, pese a ello Mati Khalifa decidió incursionar en este mundo, quizá es su hermana quien la está apoyando en esta decisión a pesar de que ella terminó desilusionada pero el apoyo hacia su familia siempre lo tendrá incluida su propia hermana.

Actualmente Mia Khalifa es una empresaria, modelo y comentarista de deportes que a pesar de haberse retirado hace 6 años de la industria millones de internautas continúan relacionándola con ella e incluso las búsquedas de su nombre siguen en los primeros lugares.

Por lo que se puede apreciar en sus cuentas Mati Khalifa está dispuesta a superar a su hermana, a pesar de que comparten los mismos genes no se parecen mucho en su rostro podría ser por su edad quizá, aunque en realidad no hay tanto parecido como para decir «oh mi mira en efecto son hermanas», aunque también cabe destacar en muchas ocasiones hay hermanos que no tienen ningún parecido entre sí.

En realidad es poca la información que se tiene hasta el momento, como se mencionó con anterioridad Mia Khalifa no se ha pronunciado al respecto, quizá en el momento que ella lo haga su hermana menor comenzará a tener mucho más popularidad.