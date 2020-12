Hermana de Karol G enseña su celulitis sin problemas

diciembre 28, 2020 - 10:50 am

Karol G es una famosa artista, pero cuenta con dos hermanas igual de bellas que ya tienen un extenso número de fans en Instagram, y es Verónica Giraldo quien ahora dio de qué hablar.

En sus historias de esa red social, la chica publicó una foto que la muestra luciendo su retaguardia y usando ropa interior. Pero Verónica complementó esa imagen con un largo mensaje en el que declaró que tiene celulitis y que disfruta la vida con un cuerpo que no es perfecto: “Tengo celulitis a no más dar por tanta Coca-Cola…les quería decir que al mirarme digo “necesito cambiar”, pero después digo “¿por qué?” Si es normal…Y créanme que el otro año iré por el cuerpo que siempre he tenido. Pero también me disfruto éste y amo éste”.

Además de felicitar a sus seguidores por las fiestas navideñas, Verónica Giraldo no duda en promover su perfil en Instagram en el que da tips de belleza y salud, además de publicar mensajes positivos y recetas para el cuidado de la piel.

