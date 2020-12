Harina P.A.N cumple 60 años en la mesa de los venezolanos

diciembre 10, 2020 - 8:50 am

Actualmente está presente en más de 80 países y es la marca líder mundial de harina de maíz precocida.

Hace 60 años cambia para siempre la forma de alimentarse de los venezolanos. A partir del 10 de diciembre de 1960, Empresas Polar puso en los anaqueles de las tiendas la harina precocida de maíz, Harina Pan.

Así publica en las redes sociales, reportando el aniversario de este producto, venezolano, base para la elaboración de un alimento propio de nuestro país, la arepa.

No se imaginaban el ingeniero Juan Lorenzo Mendoza Quintero y el maestro Carlos Roubicek, hace 60 años, cuando crearon una harina de maíz precocida que permitió a los venezolanos mantener la tradición de hacer arepas, de una forma fácil y práctica, que seis décadas después para celebrar ese aniversario la harina P.A.N que ellos crearon estaría presente en Times Square. Así se premia ese esfuerzo tecnológico y mercadotécnico que se hizo realidad en 1960.

Aquel sueño ha trascendido y P.A.N. forma parte de la identidad del venezolano, pero ha ido más allá, ha traspasado fronteras y recorrido el planeta como puente que conecta a muchos con su país. También se ha adaptado a otras culturas gastronómicas que la han acogido para formar parte de sus más típicas preparaciones. Actualmente está presente en más de 80 países y es la marca líder mundial de harina de maíz precocida.

“Queremos agradecer a todos los venezolanos que durante estos 60 años han hecho de P.A.N. nuestra marca de nacimiento, la han adoptado en sus mesas y también como parte de la cultura que nos define”, expresó María Alexandra Mendoza, gerente de Marca P.A.N. Global.

“Estamos agradecidos de saber que cada venezolano que se abre camino en otras tierras, de una manera natural se siente embajador de la marca, y también agradecemos a la cultura culinaria de diferentes regiones, que han acogido a la marca P.A.N. para incorporarla en sus preparaciones”. Y agregó que desde el Negocio P.A.N. Global invitaban a ser parte de esta celebración y a compartir el sentimiento que une a todos los venezolanos por la harina P.A.N.

Como parte de la celebración de este 60 aniversario, la marca se renueva y presenta el lanzamiento de su nuevo logo, con un rediseño que conserva los elementos icónicos de la marca e incluye una nueva estética para apoyar su crecimiento global.

Desde la plataforma digital All In One P.A.N. y las cuentas en redes sociales de la marca, se promoverá una serie de acciones que se presentarán en este diciembre y definir así la nueva imagen y narrativa de la marca. Estas actividades son:

Contigo hasta el fin del mundo, se trata de un proyecto de relatos visuales inspirados en Venezuela, que reseña cómo la harina P.A.N. ha viajado junto con los venezolanos y se ha expandido por el mundo.

La actriz, bailarina y productora venezolana, Eloisa Maturén interpretará a la Baila-harina. Se trata de un homenaje a través de un video íntimo que la marca compartirá en sus redes sociales y en otros medios.

En la icónica Times Square de Nueva York, cuatro pantallas gigantes proyectarán una pieza audiovisual en el marco del 60 aniversario, un hito histórico que marcará la expansión de la arepa y de la marca.

La plataforma P.A.N. Music será otra de las iniciativas globales preparadas para la celebración del aniversario, con una colaboración entre estrellas de la música latina, quienes rendirán homenaje a Venezuela y a la arepa. Este espacio musical estará integrado por una amplia variedad de géneros: Pop, salsa, hip-hop y reggaetón, entre otros.

Noticia al Día

Con información de El Universal