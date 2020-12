Grandes escándalos por filtraciones de videos íntimos de famosos

diciembre 21, 2020 - 10:57 pm

Los escándalos sexuales de los famosos por la filtración de videos íntimos se han vuelto cada vez más comunes.

Internet y las redes sociales han sido las plataformas ideales para que se divulguen con mucha facilidad el material privado de los famosos, que alegan hackeos, robos o cualquier excusa que se les ocurra en el momento para mostrarse como las pobres víctimas de estas situaciones.

Gabriel Soto

El reciente video erótico de Gabriel Soto, es uno más se suma a la lista y que encienden la mecha de estos grandes escándalos por dejar al descubierto parte de su vida íntima y privada. En esta grabación aparece el actor totalmente desnudo autocomplaciéndose, esto generó múltiples reacciones, que sin duda despertaron el morbo de más de uno y los ataques a su actual novia, la modelo y actriz rusa Irina Baeva.

José Ramón Barreto

Otro artista, esta vez venezolano, José Ramón Barreto, interprete de Bolívar en la serie dedicada a la vida del Libertador, también dio que hablar en el mes de julio de este 2020, luego que se filtrara su video íntimo con la influencer ecuatoriana Emma Guerrero.

Y aunque el salió a defenderse y a pedir respeto por la chica, poco después la youtuber lo acusó de ser el responsable de que esta grabación saliera a la luz, luego de dos años. Vaya lío.

Roxana Díaz y Jorge Reyes

Entre estos escándalos como olvidar el protagonizado por Roxana Díaz, Jorge Reyes y la famosa botella, que aceleró el pulso de la farándula venezolana y que después de 20 años, sigue siendo referencia en la cultura porno.

Angelina Jolie

La famosa actriz Angelina Jolie, también fue presa de estos escándalos. Su pasado, antes de ser madre, es turbulento y con varios episodios polémicos, incluidas oscuras adicciones, pero la historia que la tiene en este listado involucra a su ex marido, Brad Pitt (con quien tuvo una mediática separación), quien habría gastado una fuerte suma de dinero para impedir la divulgación de un video erótico de la ex Lara Croft, donde aparece desnuda, con los ojos tapados, y moviéndose con una correa de perro.

Shakira y Piqué

La cantante colombiana y el futbolista español son una de las parejas más famosos del mundo del deporte y la música, por eso su vida está constantemente expuesta.

Esto los hizo pasar un gran susto por un video de 15 minutos grabado por un ex empleado en el que supuestamente aparecen ellos teniendo relaciones sexuales, por fortuna para ellos, las imágenes son de mala calidad, poco claras, y no se puede distinguir si son realmente ellos o no. Pero la duda quedó instalada.

