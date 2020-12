Gordon Hayward, de los Hornets, se fracturó un dedo de la mano derecha

diciembre 16, 2020 - 9:06 pm

El alero Gordon Hayward, de Charlotte Hornets, tiene una fractura en el dedo meñique derecho y se perderá al menos un juego de esta pretemporada, dijo el miércoles 16 de diciembre el equipo de la NBA.

Los Hornets informaron que Hayward aparecerá en la lista de lesionados del día a día, lo que indica que la lesión en su mano hábil no requerirá cirugía.

Hayward se lastimó en la derrota de su equipo el lunes contra Toronto Raptors en partido de pretemporada.

El estelar jugador, quien rechazó una opción de 34,2 millones de dólares de Boston Celtics el mes pasado para convertirse en agente libre, fue una adquisición clave para los Hornets, que lo firmaron por cuatro años y 120 millones.

🚨 INJURY UPDATE 🚨



Gordon Hayward sustained an avulsion fracture of his fifth metacarpal on his right hand.



🔗: https://t.co/AZKzz9uYzf | @NovantHealth pic.twitter.com/d2x7EWyuqZ