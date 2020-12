Gobierno de Canadá no reconocerá resultados de las elecciones

diciembre 6, 2020 - 11:08 pm

Este domingo 6 de diciembre a través de un comunicado publicado vía Twitter que el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá dijo que su país no reconocerá los resultados del proceso electoral de este 6 de diciembre en Venezuela. «Estamos con la gente de Venezuela, en su lucha por restaurar la democracia», expresó.

El gobierno de Canadá se pronunció para rechazar las elecciones parlamentarias del régimen madurista, señalando que «no cumplen con las condiciones mínimas para un ejercicio libre y justo de la democracia.

Canada will not recognize the results of the December 6 electoral process in #Venezuela. We stand with the people of 🇻🇪 in their fight to restore #democracy.



