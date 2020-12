Gabriel Noriega capitaneó al Magallanes en triunfo contra Cardenales

diciembre 4, 2020 - 9:36 am

Los Navegantes del Magallanes han tenido en Gabriel Noriega a un inesperado líder ofensivo que los ha comandado en dos de sus tres triunfos en lo que va de zafra. Esta vez, el infielder castigó a Cardenales de Lara, para guiar a la nave a imponerse 8-5, en el Estadio José Bernardo Pérez.

Con la pizarra 4 rayitas por 1 favorable a los crepusculares –Gabriel Moreno pegó jonrón con Yonathan Mendoza y Gorkys Hernández a bordo en el cuarto tramo con el juego igualado- Noriega se creció en los momentos de apremio para ayudar a los turcos a voltear el asunto y lograr la tercera conquista de la campaña.

En el cierre de ese mismo cuarto episodio, el monaguense encontró las bases llenas y no desaprovechó la oportunidad. Con sencillo al jardín izquierdo, fletó a Carlos Pérez y Alberth Martínez, lo que puso el choque por una anotación. El inning lo coronó Engelb Vielma con triple impulsor de Leonardo Reginatto y del propio Noriega, para darle vuelta a la pizarra.

“(Gabriel) Noriega estuvo muy bien. Mucho mejor con hombres en posición anotadora”, consideró el dirigente de la nave Carlos García.

Los larenses venderían cara su derrota, debido a que empatarían nuevamente las acciones en la parte alta de la sexta entrada, gracias a un cuadrangular solitario de Josmar Cordero.

No obstante, los navieros no dieron tregua en el desafío y siempre tuvieron sus cañones a tiro como respuesta al ataque cardenal. En el cierre de ese mismo sexto inning apareció el poder de Marc Flores con su segundo jonrón de la contienda y darle la ventaja de nuevo a los eléctricos. La entrada no finalizó sin la aparición de Noriega que, con un imparable, remolcó a Martínez.

A partir de ese momento, el bullpen de los Navegantes –el mejor de la liga antes de este juego con 0.76 de efectividad- se encargó de la situación, dejando sin chance a la ofensiva larense. Los brazos de Brandon Quintero, Deolis Guerra y Jorge Rondón se combinaron para lanzar los últimos tres innings en blanco.

“Tuvimos que apelar de nuevo a nuestro bullpen temprano en el juego. Más allá del jonrón a Yohander (Méndez), el equipo no decayó y vino de atrás con la ofensiva, que respondió muy bien para conseguir la victoria”, expresó el manager García, quien además destacó el hecho de no cometer errores defensivos de su equipo en el encuentro.

La nave sentenció el choque con una anotación más en el noveno, gracias al encendido bate de Noriega que con otro indiscutible empujó a Reginatto desde la intermedia, para darle cifras definitivas al compromiso. El camarero turco terminó el juego de 4-3, con una anotada y cuatro fletadas. Una actuación que le ayudó a elevar a .400 su promedio, muy por encima de lo que bateaba de por vida antes del jueves en la liga (.265).

Los bucaneros se recuperaron luego de ser barridos por Bravos en la doble tanda del miércoles y colocaron su registro en 3-3, igualando a los dirigidos por José Moreno. Este viernes se verán las caras nuevamente.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

LVBP.com