Fuertes críticas contra Ivan Duque por exclusión de venezolanos no regularizados en el plan de vacunación

diciembre 22, 2020 - 7:40 am

El presidente colombiano, Iván Duque, recibió este lunes 21- D fuertes críticas tras declarar que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en el país o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas contra la covid-19 que empezarán a llegar en febrero de 2021.«Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no», dijo el presidente este lunes durante una entrevista en Blu Radio.



Las declaraciones del Presidente generaron una lluvia de críticas desde diferentes sectores, entre ellos el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien al referirse a la población venezolana que vive en Colombia aseguró que «es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico» no permitirles el acceso a las vacunas.



«Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio», agregó Gaviria.



El también exministro Juan Camilo Restrepo consideró «un disparate grave» el comentario del presidente.



«Las campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas deben ser tan universales como posible. Dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos», afirmó Restrepo en Twitter.