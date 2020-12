Frente Amplio Venezuela Libre: El 82% de los Venezolanos rechazó las elecciones

diciembre 9, 2020 - 5:22 pm

Según el Frente Amplio Venezuela libre, el 82% de la población votante del país, representado en más de 16 millones de venezolano, al no presentarse a los centros electorales el pasado 6 de diciembre, rechazó al gobierno de Nicolás Maduro.

En un comunicado, el Frente Amplio reafirma su rechazo a las elecciones parlamentarias y felicita al pueblo venezolano por abstenerse a votar en los comicios electorales.

«Lección digna del bravo pueblo para la historia de sus luchas es que el 6 de diciembre derrotó el terror, el miedo, el clientelismo y el control social montado por Maduro. Dió pena ajena los llamados vergonzosos, desesperados y amenazantes de ministros, gobernadores, alcaldes y líderes del psuv convocando “a arrastrar a la gente a votar”. Venezuela alzó su voz para decirle a Maduro que somos más que una bolsa Clap y mucho más que un bono dadivoso. Somos una patria en lucha», relatan en su carta.

Además exponen que la nueva AN que se instalará el 5 de enero de 2021 no será reconocida legítimamente porque el pueblo no la eligió, y que se sumará a otro renglón de las violaciones de derechos humanos que según ellos el gobierno nacional ha generado en la población.

Del mismo modo explican que el nuevo parlamento será otra Asamblea Nacional Constituyente. «Esta AN fraudulenta no podrá resolver ningún problema de los que aqueja a nuestra vida como nación, ninguno. Las promesas demagógicas e irrespetuosas a la inteligencia venezolana de que mejorarán el salario, atraerán inversión extranjera o lograrán reconocimiento internacional serán polvo cósmico en cuestión de días. La AN de Maduro no será otra cosa que una patética asamblea del PSUV», relata la misiva.

Como cuarto punto de interés, el Frente Amplio expone que Venezuela seguirá luchando por su libertad y la democracia. Y que será por medio de la Consulta Popular, convocada por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, del 7 al 12 de diciembre, como una de las maneras de seguir comprometidos con un destino distinto a la tragedia humanitaria que vivimos.

