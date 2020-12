France Football anunció al «Dream Team» del Balón de Oro

diciembre 14, 2020 - 5:51 pm

La revista France Football, encargada de entregar todos los años el prestigioso Balón de Oro, anunció este lunes 14 de diciembre su «Dream Team» conformado por los mejores jugadores de todos los tiempos.

Lev Yashin; Cafú, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernández, Lothar Matthaus, Pelé, Diego Maradona; Lionel Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo son los integrantes del mejor equipo de la historia.

Los 11 integrantes de esta alineación de lujo fueron elegidos por 140 representantes del fútbol mundial que forman el jurado habitual del galardón.

Cada uno de los encargados de esta tarea tenía que elegir cinco jugadores por posición y otorgarle entre seis y un punto, según su criterio.

France Football reveló poco a poco los nombres que integran su once de ensueño y que tuvo alguna que otra sorpresa.

Luego de develar completamente su once de oro, la revista francesa dio a conocer los 11 jugadores de plata y los de bronce.

