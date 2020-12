Filtran video íntimo de Gabriel Soto y explotan las redes

diciembre 21, 2020 - 11:28 am

En las últimas horas, Gabriel Soto se convirtió en tendencia en Twitter, tras filtrarse supuestamente un video íntimo del actor.

Aunque en las imágenes, de solo unos segundos de duración, no se aprecia el rostro del hombre que aparece desnudo frente a la cámara, los usuarios de la red social identificaron al famoso, y defendieron que sus tatuajes lo delatan.

La grabación se publicó en el perfil del usuario @popperita, que fue suspendido por incumplir las normas de la red social.

Antes de ser eliminado, el clip logró miles de “me gusta”, y detonó infinitos memes. Sin embargo, muchos también condenaron que se divulgara, y recordaron que la Ley Olimpia prohíbe en diferentes estados “exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento”.

Se trata del último capítulo de un historial de polémicas que no deja de crecer desde que el actor se divorció de Geraldine Bazane en 2017.

En los últimos tres años, el protagonista de Un refugio para el amor fue saltando de una controversia a otra, sin pausa. Hace solo un mes, hizo estallar la indignación de Twitter tras asistir en plena pandemia de COVID-19 a una boda masiva en Cancún.

Usuarios de redes hacen memes



Desde luego que esta situación no se escapó a los memes, y aunque todavía Gabriel Soto no lanza una postura sobre esta filtración, los usuarios empezaron a hacer bromas en torno a esto, pues no queda más que tomarlo con buen humor.

Y es que hay detalles en el video que dejarían al descubierto la identidad de Soto, como son sus tatuajes, pues se duda que haya muchas personas con esas marcas idénticas en las mismas partes del cuerpo.

El actual novio de Irirna Baeva, se une a la lista de otras celebridades de quienes se ha filtrado contenido erótico en redes sociales.

Yo buscando el video de Gabriel Soto #GabrielSoto pic.twitter.com/qR7yiZw7iV — La Tia Piolin (@LaTiaPiolin1) December 21, 2020

Oigan y ese Gabriel Soto porqué es tenden… Aaaaaah….. pic.twitter.com/lapO0I725f — Tiberius Imperatore (@TiberioRomanus) December 21, 2020

Un ojo a la nueva mutación del #SARSCoV2 y otro a la cosota de Gabriel Soto. pic.twitter.com/Fr6sxwVJCl — chrisconhache🤓 (@koyoctuits) December 21, 2020

Yo buscando el video de Gabriel Soto. pic.twitter.com/8oj7MGsfch — Sergio Oficial (@yosoysergioo) December 21, 2020

Yo entrando a twitter y viendo en primer plano el pito de Gabriel Soto pic.twitter.com/VaBY1YJbdT — Carlos Bautista (@carlosbautipop) December 21, 2020

Se filtra video de Gabriel Soto!

-Inmediatamente yo pic.twitter.com/xW5ngjIJl5 — 🎄El Tapatío🎄 (@angelmalvado79) December 21, 2020

Amigas que andaban aplaudiendo la Ley Olimpia, pidiendo ahora el link del video de Gabriel Soto. No sean así. pic.twitter.com/zNGPZVBMne — Thal (@thalmusa) December 21, 2020

Vi una fotografía del video porno de Gabriel Soto 🤭 pic.twitter.com/AQY743BOpC — DesaLINeaDA #ConLosCigarrosNo (@tatsituit) December 21, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Heraldo (México) / Infobae