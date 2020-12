FIFA anunció la distribución de cupos para el Mundial Femenino 2023

diciembre 25, 2020 - 9:34 am

El Mundial Femenino 2023, que se realizará en Australia-Nueva Zelanda, será expandido a 32 equipos y la FIFA dio a conocer este jueves 24 de diciembre la distribución de cupos para el torneo.

Conmebol tendrá tres cupos directos para la cita mundialista y la oportunidad de optar a otro más a través de un repechaje en el que participarán otras dos selecciones de la confederación.

El último Mundial Femenino, disputado en Francia en 2019 y que coronó nuevamente a Estados Unidos, contó con la participación de 24 selecciones.

