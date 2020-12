Federer y Serena Williams, entre los participantes del Australian Open

diciembre 24, 2020 - 10:00 am

Roger Federer, cuya participación en el Australian Open no es segura, y Serena Williams, que intentará levantar su Grand Slam número 24 en Melbourne, ambos exnúmero 1, aparecen en la lista de participantes hecha pública este jueves 24 de diciembre por los organizadores del torneo programado del 8 al 21 de febrero.

Durante el primer Grand Slam de la temporada, retrasado tres semanas por la pandemia, «nuestra N.1 mundial (la australiana) ‘Ash’ Barty volverá a la competición en Grand Slam, como Roger Federer, que regresa tras una lesión», afirmó el director del torneo, Craig Tiley, en la web del evento.

See you in Melbourne 👋 🇦🇺 #AO2021@ashbarty and @DjokerNole will lead the fields at what promises to be a historic #AusOpen at Melbourne Park from 8-21 February 2021.