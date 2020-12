Falleció «El Gallo de la Salsa» Tito Rojas

diciembre 26, 2020 - 9:16 am

El cantante puertorriqueño Tito Rojas falleció la madrugada de este sábado a los 65 años de edad tras un presunto ataque al corazón.

Familiares del “El Gallo de la Salsa”, como era mundialmente conocido, fueron quienes lo encontraron sin signos vitales en el balcón de su vivienda en el barrio Tejas de Humacao.

Junto a su orquesta, Rojas ofreció su último concierto virtual este pasado jueves, día de Nochebuena. También participó en la producción musical más reciente de Gilberto Santa Rosa, “Por la calle del medio”.

El cantante fue fundador del conjunto Borincano, el cual obtuvo una serie de éxitos musicales; entre estos están Mejor que siempre, Con velo y corona, Ramona, El vendedor que no fía, La bodega de la esquina, Aguzate y come berro, etc.

La muerte de Rojas se suma a la de otro destacado salsero puertorriqueño en 2020, Carlos ´Cano´ Estremera, quien falleció el 28 de octubre a los 62 años.

NTN24