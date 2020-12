Extorsionan a Manuel Calicchio, reconocido estilista zuliano (+VIDEO)

diciembre 29, 2020 - 9:58 am

Insólito: En video quedó registrado lo que bandas criminales de la Costa Oriental del Lago, efectúan para costear sus arremetidas

La tarde del lunes 28 de diciembre, el reconocido estilista zuliano, Manuel Calicchio, se sumó a la lista de personas extorsionadas por las mafias de la localidad.

En una grabación que efectuaron los presuntos hampones, se visualiza claramente un artefacto explosivo, tres armas de fuego, dos cargadores y un papel en el que se observa el nombre de la víctima, así como la suma de cinco mil dólares, dinero que exigen los antisociales.

Asimismo se escucha a uno de los maleantes decir: «Epale Manuel Calicche, por aquí te tenemos unas herramientas por si no queréis colaborar, te pedimos cinco mil dólares, tenemos conocimiento donde tenéis el local, donde viví. Colabora porque te bombardeamos el negocio», agregó Eleazar Urbaez, a través de cuenta en Twitter.

Por su parte el reconocido estilista habló directamente con Noticia al Día, alegando que en sus manos no está la posibilidad de entregar ninguna suma de dinero «Estoy impactado, no sé porque me llegan a mi si yo no soy un empresario de dinero. He sufrido las consecuencias de esta pandemia y por lo tanto mi negocio tiene 10 meses cerrado. Me tocará esperar a ver que pasa porque en mis posibilidades no está por ningún lado encontrar esa cantidad de dinero».

La banda de "Yeiko Masacre" amenaza a reconocido estilista de Maracaibo, exigiéndole la cantidad de $ 5 mil de colaboración para dejarlo tranquilo. Manuel Calichio tiene su Estudio de Belleza en la parte externa del Hotel Kristoff de Maracaibo, estado #Zulia pic.twitter.com/jcgdQlCeUi — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) December 29, 2020

