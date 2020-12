Evo Morales: «Los países resuelven sus problemas solos y deciden soberanamente»

diciembre 6, 2020 - 2:56 pm

El veedor internacional y líder boliviano Evo Morales expresó este domingo que «el ambiente democrático que vive Venezuela durante el desarrollo del proceso electoral para la escogencia de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN) es reflejo de una participación pacifica».

Morales hizo la declaración desde la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro en la ciudad de Caracas.

“Esta fiesta democrática que viven los venezolanos este 6 de diciembre representa para muchos veedores internacionales y delegaciones del mundo un gran ejemplo de respeto a lo contemplado en la Carta Magna, hemos visto que de manera pacifica los venezolanos están dispuestos a resolver sus problemas de manera organizada y sobre todo en democracia”, explicó.

«Los expresidentes que observamos, hoy, el proceso electoral venezolano, somos los mismos que 2 años atrás propusimos que cualquier solución debe ser pacífica y no con invasión, que debe ser democrática y no por enfrentamiento, y que debe ser entre venezolanos y no con injerencia».

«Los países de América Latina resuelven sus problemas solos y deciden soberanamente», reiteró.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de VTV