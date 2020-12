Estos son los estrenos de Netflix para diciembre

diciembre 1, 2020 - 11:56 am

Parece que fue ayer, pero es increíble ver que ya estamos prácticamente a diciembre, el último mes de un 2020 horrible y para olvidar absolutamente. Y de cara a la próxima estación navideña, los estrenos VOD se preparan para los habituales contenidos temáticos de la época, aunque también de otra índole y público. Ya hemos visto qué nos traerá Disney+ y Amazon Prime Video en diciembre 2020, vamos a ver con qué se despide Netflix con sus 70 contenidos:

Para empezar tenemos el estreno de Cielo de Medianoche, el nuevo film como director de George Clooney que además hace doblete como protagonista en una historia de supervivencia post-apocalíptica tanto terrestre como espacial. Junto a ella tenemos Mank, un film que se centra en la figura del hombre que escribió Ciudadano Kane, una de las mayores obras maestras del cine.

Y en el apartado de series tenemos desde Selena, basada en la icónica cantante latina que murió joven -y que ya hizo de ella Jennifer Lopez al inicio de su carrera- a otras como Alice in Borderland, un live action basado en el manga de Haro Aso que juega con la idea de mezclar Battle Royale con videojuegos.

SERIES

1 de diciembre

The Walking Dead (Temporada 10)

The Holiday Movies That Made Us (Temporada 1)

Super Wings (Temporada 3)

LEGO Jurassic World: La leyenda de Isla Nublar (Temporada 1)

Un día maravilloso en la Tierra (Temporada 1)

The Rap Game (Temporada 2)

El libro de los secretos de EE.UU. (Temporada 2)

El universo (Temporada 2)

Alienígenas (Temporada 3)

Intervention (Temporada 6)

60 días dentro (Temporada 2)

3 de diciembre

Do do sol sol la la sol (Temporada 1)

Privacidad (Temporada 1)

4 de diciembre

Selena: La serie (Temporada 1)

Big Mouth (Temporada 4)

Los Reyes de Johannesburgo (Temporada 1)

5 de diciembre

Detention (Temporada 1)

8 de diciembre

Iglesias (Temporada 3)

10 de diciembre

Alice in Borderland (Temporada 1)

11 de diciembre

El desorden que dejas (Temporada 1)

12 de diciembre

Grizzy y los lemmings (Temporada 2)

14 de diciembre

Delicadas y crueles (Temporada 1)

Hilda (Temporada 2)

16 de diciembre

Cómo cargarse las Navidades (Temporada 1)

18 de diciembre

Sweet Home (Temporada 1)

Navidad en casa (Temporada 2)

25 de diciembre

Los Bridgerton (Temporada 1)

26 de diciembre

Fast & Furious: Espías a todo gas (Temporada 3)

Tut Tut Cory Bólidos (Temporada 3)

30 de diciembre

Equinox (Temporada 1)

Transformers: Trilogía de la guerra por Cybertron (Temporada 2)

31 de diciembre

Las escalofriantes aventuras de Sabrina (Temporada 4)

PELÍCULAS

1 de diciembre

El deseo de Navidad de Ángela (2020)

Lowriders: El sueño americano (2016)

Vendetta (2015)

Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1973)

3 de diciembre

La Nochebuena es mi condena (2020)

Break (2020)

¡Vaya Bayidad, Chico Bun Bun! (2020)

4 de diciembre

Mank (2020)

Nueve vidas tiene Leyla (2020)

Fuego cruzado por Navidad (2020)

La mega Naviguay del Capitán Calzoncillos (2020)

La rosa de Bombay (2019)

5 de diciembre

White Boy Rick (2018)

Mighty Express: Una aventura navideña (2020)

6 de diciembre

Barbie Princess Adventure (2020)

8 de diciembre

Spirit: Cabalgando en libertad: Aventuras a caballo (2020)

Supermonstruos: Los superayudantes de Papá Noel (2020)

9 de diciembre

La increíble historia de la Isla de las Rosas (2020)

10 de diciembre

El Cazador (2020)

11 de diciembre

The Prom (2020)

Lienzo (2020)

14 de diciembre

Holmes & Watson (2018)

Navidades en California (2020)

18 de diciembre

La madre del blues (2020)

23 de diciembre

Cielo de medianoche (2020)

Llevo tu nombre grabado (2020)

29 de diciembre

Long Shot (2020)

DOCUMENTALES

1 de diciembre

Casos sin resolver: La serie clásica (Temporada 1)

La casa de empeños (Temporada 2)

2 de diciembre

Otras galaxias (Temporada 1)

Ostra (2020)

Hazel Brugger: Tropical (2020)

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic (2020)

8 de diciembre

Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem

9 de diciembre

Cirujanos innovadores (Temporada 1)

11 de diciembre

Giving voice: Voces afroamericanas en Broadway (2020)

15 de diciembre

Song Exploder (2020)

16 de diciembre

El Destripador de Yorkshire (Temporada 1)

Anitta: Made In Honório (2020)

