Este 18 de diciembre queda disuelta la ANC: sin nueva Constitución

diciembre 15, 2020 - 4:56 pm

La Asamblea Nacional Constituyente, activada por el gobierno nacional en el año 2017, llega a su fin este 18 de diciembre, con mil 200 días en funciones, sin se haya aprobado o discutido un proyecto de nueva Constitución o de reforma de la misma.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, presentó un balance de la gestión, este martes, de este Poder Plenipotenciario que según refirió recuperó la paz y la institucionalidad en el país, en medio del caos generado por la extrema derecha.

Lea también: Maduro: ALBA debe financiar y garantizar vacunación de todos los países miembros

«Cierra su ciclo de acción por la patria, cumpliendo la tarea encomendada, entregamos un país en paz», dijo Cabello, pero no dijo si terminaron sus funciones o haber logrado el fin del órgano de redactar una nueva Constitución o proponer su modificación.

El presidente de la ANC señaló que continuarán trabajando hasta el viernes, cuando planean celebrar una última sesión. “Rescatamos la constitucionalidad, que estaba en peligro”, dijo.

Durante el balance de Gestión 2017-2020 de la ANC ofrecido en el Palacio Federal Legislativo, Cabello dio detalle de resoluciones, acuerdos y leyes por este ente legislativo, sin dar parte del fin para el que se constituyó, como fue la reforma de la Constitución Nacional.

El también diputado electo a la AN aseveró que las elecciones del pasado 6 de diciembre fueron posibles gracias al trabajo de la ANC: “A esas elecciones no llegamos por obras caídas del cielo, no, tuvimos que trabajarlas y eso fue gracias a la labor de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Cabello manifestó que en Venezuela se necesita una oposición de verdad, que no dependa de Estados Unidos, Colombia, ni de la Unión Europea, sino de los votos y voluntad del pueblo.

Instó a los revolucionarios y revolucionarias a continuar en la batalla y seguir aprendiendo a sobrellevar los ataques del imperio y sus lacayos.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

Con información de VTV