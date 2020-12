8 hábitos que te hacen envejecer prematuramente

diciembre 4, 2020 - 8:12 pm

Envejecer es un proceso natural del ser humano, sin embargo, pueden existir acciones que aceleren el efecto del paso de los años.

Una vida poco saludable, fumar o incluso no descansar lo suficiente contribuye al desgaste de los tejidos y de algunos organismos internos. Pero, no te preocupes, aún estás a tiempo de cambiar tu rutina, tan solo deberás evitar estos 8 hábitos.

Fumar: La nicotina disminuye la cantidad de oxígeno y nutrientes que se acumulan en la piel, lo que la hace menos elástica. Esto quiere decir, que va a tener más tendencia a que en ella se formen arrugas.

No dormir: Al no descansar lo suficiente la piel no se recupera a sí misma y hay más probabilidades de que luzca apagada o envejecida, además de que estará acompañada de unas intensas ojeras.

Sedentarismo: Estar todo el día tumbado en el sofá o acostado en tu cama evita que las hormonas se activen correctamente y reduce los niveles de cortisol.

Frotarse los ojos con frecuencia: Esta acción aunque parece inofensiva, destruye por completo el colágeno que se acumula en la zona y favorece la aparición de arrugas.

Usar protector solar solo en la playa: Los rayos ultravioletas siempre están en contacto directo con tu piel, no solo cuando usas bikini, por lo que lo ideal es que uses protector solar siempre que salgas de casa. Este es uno de los principales causante del envejecimiento.

Vivir estresado: Mantenerte siempre en un estrés constante sin duda es uno de los principales causantes del envejecimiento. Dale tiempo a la oportunidad de relajarte.

Usar mucho maquillaje: El uso constante de maquillaje dificulta la posibilidad de que la piel respire y contribuye a su envejecimiento prematuro. Además de que la exposición a químicos como aceites, alcohol o perfumes termina irritándolas y resecándolas.

Bajar mucho de peso: Someterse a dietas drásticas que te hagan perder peso sin fortalecer los músculos puede ser uno de las principales causantes del envejecimiento, debido a que la piel pierde parte de su elasticidad.

Evita que estas acciones se vuelvan un hábito en tu vida y empieza a alimentarte saludablemente, a hacer ejercicio y a descansar lo suficiente.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Venevisión.net