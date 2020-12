Ella es Irina Baeva, la afortunada novia de Gabriel Soto

diciembre 22, 2020 - 3:05 pm

Irina Baeva, es una actriz y modelo rusa, de 28 años, quien desde finales de 2017 mantiene un romance con el actor mexicano Gabriel Soto, convertido en tendencia en las últimas horas tras la filtración de un video sexual.

Luego de compartir varias producciones dramáticas en México, Irina y Gabriel forjaron una amistad que trascendió, al punto que a la hermosa rusa se le señala como la causante del fin del matrimonio del polémico actor con Geraldine Bazán.

Lo cierto es que a raíz de la viralización del video íntimo, el nombre de Irina Baeva vuelve a estar en boca de todos, porque es la privilegiada que disfruta de la bien formada anatomía de Gabriel Soto.

Al ser abordada por la prensa, sobre este nuevo escándalo de su novio, Irina se desmarcó por completo.

“Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”, dijo para las cámaras del programa Suelta la sopa.

«Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio», agregó Baeva en su encuentro con los medios.

