El Tottenham-Fulham de la Premier es aplazado por casos de covid-19

diciembre 30, 2020 - 12:22 pm

El derbi londinense entre Tottenham y Fulham, previsto para este miércoles 30 de diciembre y correspondiente a la décimo sexta fecha del campeonato inglés, fue aplazado ‘sine die’ por casos de covid-19 a menos de tres horas de su inicio, anunció la Premier League.

La Premier tomó esta decisión a petición del Fulham, que sufrió «un aumento significativo de casos positivos por coronavirus, así como un cierto número de jugadores con síntomas», anunció la liga en un comunicado.

Spurs’ fixture with Fulham, due to be played at 18:00 GMT this evening, has been postponed following a Premier League Board meeting



