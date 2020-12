El Salvador autorizó la importación y el uso de la vacuna de AstraZeneca

diciembre 30, 2020 - 9:59 pm

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó este miércoles su confianza en «un verdadero cambio de juego en la pandemia», después de que su país autorizara la importación, distribución y uso de la vacuna creada por la firma AstraZeneca.

Según Bukele, la vacuna desarrollada por AstraZeneca y el grupo de investigación de vacunas dentro del Departamento de Pediatría de la Universidad de Oxford «está enfocada en la eficiencia, pero también en la asequibilidad, la distribución rápida, las capacidades logísticas, y fue diseñado pensando en todo el mundo».

Más temprano, la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador concedió una «licencia especial por emergencia» para la «importación, distribución y utilización» de la vacuna de AstraZeneca.

De acuerdo con la institución reguladora de medicamentos en El Salvador, esta decisión «se sustenta técnica y jurídicamente en las evidencias generadas por el fabricante y por las autoridades sanitarias de otros países», que previamente autorizaron la utilización de este producto.

Por último, apuntaron que tanto el procedimiento como la fecha de vacunación será «determinado e informado» por el Ministerio de Salud salvadoreño.

Hasta el momento, El Salvador acumula 45.960 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los que 1.327.

