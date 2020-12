El Pollo Brito presentó a su nueva novia zuliana y reveló que se casa

diciembre 28, 2020 - 11:33 am

En el programa Maite TV, el cantante Rafael «Pollo Brito» presentó oficialmente a su novia la zuliana Carmen Cecilia Romero, ella es ingeniero y además es su mánager. Ambos viven en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Tras varios años solo, luego de su separación con la también zuliana Ana María Simons, el artista presentó a la nueva dueña de su corazón.

Lea también: «El Pollo Brito» hace un homenaje a Los Blanco y lo acompañan invitados de lujo

«El corazón está como decía Astolfo Romero, como el corazón de Fe y Alegría, está grande y feliz y lleno de mucho, amor. La conocí comiendo en un restaurante popular de pastas, cuando vino esa muchacha tan bonita y de repente pidió spaguetti con Coca Cola y pan con ajo, los tres que estábamos en la mesa nos sorprendimos, la muchacha era maracucha. Eso ocurrió en Miami», relató.

Carmen Cecilia, la nueva pareja del Pollo Brito dijo que al comienzo lo veía como un amigo y luego se fueron dando las cosas, «Yo le daba consejos para que conquistara a la tipa, y no sabía que era yo la que le gustaba», le contó a Maite Delgado.

La novia dijo, «Él me ha pedido matrimonio pero yo estoy dura». Sin embargo, luego confesó que podrían «casarse muy pronto».

Carmen Cecilia oriunda de Maracaibo, estado Zulia tiene una niña de 10 años. Además tiene 23 hermanos y por eso no le da importancia a que el Pollo tenga 6 hijos de 4 relaciones distintas. Inclusive el Pollo dijo que tiene 7 hijos porque está criando a la niña de Carmen.

La pareja se mudó a Nashville, Tennessee, «El ritmo de Miami es abrumador, lo vuelve a uno loco», aseguró el cantante.

El Pollo Brito confesó que es muy llorón, «Siempre he llorado por los logros que he tenido pero este año quisiera pasarla con uno o dos de mis hijos, no soy el Padre de la Patria pero tengo dos en Tenerife, una en Madrid, dos en Venezuela y uno en Miami. Después haber pasado las navidades con todos, no los tienes a ellos y ellos no me tienen a mí. Es muy duro para mí aunque en el día a día la gente piense que uno siempre se está riendo».

El Pollo y su novia expresaron su deseo de ver a una Venezuela próspera y de oportunidades.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

gossipvzla.com