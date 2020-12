Luis Rangel volvió dejar a Vizquel sin su voto para el Salón de la Fama

diciembre 20, 2020 - 12:18 pm

Este sábado en horas de la noche, el periodista venezolano Luis Enrique Rangel compartió en sus redes sociales su boleta de votaciones al Salón de la Fama, en la que volvió a negarle el voto al criollo Omar Vizquel, necesario para ingresar en la prestigiosa categoría de las Grandes Ligas.

Esta no es la primera vez que Rangel no vota por Vizquel para entrar al Hall of Fame, puesto que en años anteriores (2017 y 2019) también lo hizo y fue duramente criticado por no elegir a su compatriota.

Rangel, quién fue reportero de El Nuevo Herald de Miami y coordinó la sección deportiva en El Diario de Las Américas, respondió a uno de las críticas en su Twitter.

«Si no lo sabes por qué opinas? No, no se pierde el derecho al voto. Por cierto, a todos los que están en la papeleta los cubrí de alguna manera. No te gustó mi voto? No hay problema. No es muy diferente a otros y a esos otros no los ha calificado de vergüenza», escribió anoche Rangel.

Luis Enrique, quién además ha sido comparado con su colega Juan Vané, por no aprovechar su nacionalidad para apoyar a Vizquel, sí votó esta vez por Bobby Abreu, quien también figuraba en la lista de este 2020.

Entre sus 10 selecciones resalta también Barry Bonds, Roger Clemens y Sammy Sosa.

Otro voto más al Salón de la Fama… para mi es un honor y una responsabilidad que trato de hacer lo mejor posible… pic.twitter.com/qZpkquHt5G — Luis E. Rangel (@luirangel) December 20, 2020

