El Papa Francisco participará en nueva docuserie de Netflix

diciembre 18, 2020 - 12:26 pm

El Papa Francisco será la inspiración para una nueva serie de Netflix que ahondará en las experiencias de personas de la tercera edad; el pontífice argentino será el hilo conductor de los 4 episodios que conformarán el proyecto, informó la Agencia Católica Italiana de Noticias (SIR).



«(En la serie documental) mujeres y hombres mayores de 70 años de todo el mundo hablarán entre ellos frente al lente de talentosos jóvenes cineastas menores de 30 años, provenientes de los mismos países”.



«(Los participantes) compartirán sus historias de vida y sus experiencias, en una representación emblemática de etnias, estatus social y religiones de todo el planeta, y tocará los grandes temas que en todas las latitudes y culturas preocupan, y unen al ser humano y la tercera edad: el amor, la lucha, el trabajo, los sueños”, señaló la misma fuente.

La docuserie estará basada en el libro ‘Sharing the Wisdom of Time (Compartiendo la sabiduría del tiempo)’, escrita por el padre italiano Antonio Spadaro y editado por Loyola Press, el cual recopila 250 entrevistas con personas de la tercera edad en más de 30 países, incluida la del líder de la iglesia católica y la del cineasta Martin Scorsese.



En la obra de Spadaro, el Papa, quien cumple 84 años este 17 de diciembre, asegura que conversar con personas mayores en diferentes etapas de su vida le hizo comprender la capacidad de soñar que tienen los ancianos, porque siempre tienen un consejo para brindar.



“Un consejo que no es imperativo, sino abierto y tierno. Y estos consejos me dieron un poco de sentido de la historia y la pertenencia. Nuestra identidad no es el documento de identidad que tenemos: nuestra identidad tiene raíces, y al escuchar a los ancianos encontramos nuestras raíces, como el árbol, que tiene sus raíces para crecer, florecer y dar frutos. Si cortas las raíces del árbol, no crecerá, no dará frutos, morirá, quizás”, continuó el sacerdote.

Mientras tanto, Scorsese contó a Francisco que creció en la clase trabajadora de Nueva York, donde la violencia y pobreza eran el pan de cada día, una realidad distinta a la que se planteaba en la iglesia, lo cual le fue difícil entender.



“De niño, me di cuenta de que el sufrimiento que veía no estaba en la televisión ni en las películas: estaba allí, ante mis ojos, era real. Comprendí que había una verdad en la calle y que en la iglesia se presentaba otra verdad que no era, o no parecía ser la misma”, declaró, y cuestionó al Papa sobre cómo guiar a los jóvenes en un mundo “marcado por el mal”.