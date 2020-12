El viral de Tik Tok es ‘Girl Like Me’ de The Black Eyed Peas y Shakira

diciembre 11, 2020 - 4:19 pm

The Black Eyed Peas y Skakira sorprendían con su colaboración en el tema Girl Like Me el pasado viernes, consiguiendo muy rápidamente hasta 40 millones de visualizaciones.

Este tema de ritmos latinos y urbanos ha saltado a la plataforma protagonista de 2020, TikTok, llevando su éxito a otro nivel. Y es que, lo tiene todo para convertirse en el nuevo hit viral de la app.

Primero, unos pasos de baile que aprender y practicar. Segundo, un outfit ochentero a base de calcetines, tirantes y una cinta en la cabeza sencillo de simular. Tercero, una melodía pegadiza en spanenglish que muchos se sientes invitados a cantar.

Además, Shakira tiene muy buena compañía durante todo el videoclip. Las bailarinas de sus lados son dos grandes profesionales. Mónica Peña, concursante de la pasada edición de Fama, ¡a bailar! y bailarina del equipo de Lola índigo, entre sus diversos proyectos. Y Natalia Palomares que ha bailado al lado de Rosalía, Nathy Peluso, Dua Lipa, J Bailvin y un largo etcétera en prestigiosos eventos musicales.

Pero hay que destacar que esta viralidad no parece casualidad. La propia Shakira fue la que aumentó esa llama tiktoker que lleva dentro subiendo la parte clave de la coreografía a esta red social para que sus seguidores la copiaran. Ahora, el hashtag bajo el que se reúnen todos los vídeos (#girllikeme) acumula 65.9 millones de ellos.

Incluso algunas celebrities ya han subido sus versiones. Uno de los más vistos es el de Kaycee Stroh, que te sonará de High School Musical, ha perfeccionado sus técnicas de baile desde la película de Disney en este challenge.

