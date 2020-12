Kobe Bryant y Diego Maradona: Dos gigantes que nos arrebató el 2020

diciembre 26, 2020 - 2:11 pm

Lágrimas y no de alegría tuvo el 2020 en el mundo deportivo y no por la pandemia sino por la pronta partida de dos de sus leyendas.

Kobe Bryant y Diego Armando Maradona siempre serán recordados por los aficionados como ídolos en sus respectivas disciplinas deportivasbaloncesto y futbol, respectivamente.

Ambas estrellas tuvieron emotivos funerales. Bryant en el Staples Center de Los Ángeles, entretanto Maradona en la Casa Rosada en Buenos Aires.

Kobe Bryant y sus 20 años de gloria en la NBA

El primero fue un All-Star de la NBA con los Lakers de Los Ángeles, donde logró cinco campeonatos, tres consecutivos (2001,2002 y 2003) y otros dos seguidos (2009 y 2010) sin la ayuda de Shaquille O’Neal.

El ex jugador de la escuadra púrpura y dorada disputó 20 temporadas en el mejor balonceto del mundo, 15 de ellas con presencia en el Juegos de Estrellas, siendo el MVP en cuatro ocasiones (2002, 2007, 2009 -compartido con Shaquille O’Neal- y 2011), que el premio lleva hoy en día su nombre.

El ex escolta jugó 57,278 minutos y anotó 39,283 puntos en su trayectoria. Su mejor partido a la ofensiva se vivió en enero del 2006 contra Toronto Raptors al encestar 81 puntos, quedando solo por detrás de la marca registrada por Wilt Chamberlain, quien logró 100 tantos en el encuentro entre Philadelphia Warriors y New York Knicks (2 de marzo de 1962).

Te puede interesar: Las conmovedoras lágrimas de Michael Jordan en el memorial de Kobe Bryant

El oriundo de Filadelfia, que usó el dorsal 8 y 24 con Lakers, ingresará el próximo año al Salón de la Fama de la NBA, ubicado en Springfield. La ceremonia se celebrará del 13 al 15 de mayo de 2021. Tin Duncan y Kevin Garnett también serán exaltados.

La «Mamba Negra» junto a su hija perdió la vida en un accidente aéreo (2 de mayo) con otros siete tripulantes en un helicóptero en California.

Bryant murió a sus 43 años en esa tragedia al presentarse mal clima. El basquetbolista iba a un partido de su hija en la academia «Mamba Negra».

Diego Maradona y su brillante carrera en el fútbol

Por su parte, el segundo fue un crack con el balón en los pies, y condujo a la selección Argentina a ganar su segunda Copa del Mundo en México 1986.

El «Pelusa» hizo dos goles históricos en ese Mundial en los cuartos de final contra Inglaterra. La primera anotación fue la «Mano de Dios», y luego el «Gol del Siglo».

Esa camiseta de Maradona, que se exhibe actualmente en el ‘National Football Museum’ de Manchester, le quedó al mediocampista inglés Steve Hodge, quien la obtuvo en el intercambio de franelas con el astro argentino.

El Diez jugó con los equipos de Argentinos Juniors (1976-81), Boca Juniors (1981-82), F. C. Barcelona (1982-84), S. S. C. Napoli (1984-92), Sevila F. C. (1992-93), Newell’s Old Boys (1993-94) y Boca Juniors (1995-97) en su carrera, donde anotó 345 goles en 679 partidos tras 21 años como profesional.

Leer más: Despidieron a tres empleados de la funeraria responsable de los servicios a Maradona por tomarse fotografías junto al cadáver

El «Pibe de Oro» falleció a sus 60 años de un paro respiratorio (25 de noviembre) días después de haber realizado una operación en la cabeza por un coágulo.

Fortunas de Kobe Bryant y Diego Maradona

Ambos deportistas dejaron jugosas fortunas por sus exitosas carreras. El ídolo argentino dejó alrededor de 100 millones de dólares (propiedades, empresas, autos, joyas, entre otras cosas), mientras que la «Mamba Negra» consiguió un patrimonio de 600 millones (salarios, publicidad y empresas), según Forbes.

Kobe Bryant y Diego Armando Maradona entregaron todo en la cancha, generando simpatía en los fanáticos, que siempre lo consideran como leyendas.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día