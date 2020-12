El ‘Mundial’ de automovilismo femenino iniciará en el GP de Francia de F1

diciembre 8, 2020 - 2:22 pm

La W Series, el mundial de automovilismo femenino, comenzará el sábado 26 de junio, en la víspera del Gran Premio de Francia de F1, según el calendario provisional de la temporada 2021, develado este martes 8 de diciembre.

Las W Series, creadas en 2019 y anuladas en 2020 debido a la pandemia, se disputarán como apertura de ocho pruebas del Mundial de F1, anunció la organización a mediados de noviembre.

Además de la etapa en Francia, habrá carreras en Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Holanda, Estados Unidos y México, donde la temporada concluirá el 30 de octubre.

«La perspectiva de ver la W Series disputarse al lado de la F1, la carrera automovilística más importante del mundo, se ha convertido en más atractiva con el anuncio hoy de nuestro calendarios de carreras 2021», señaló la directora de la competición Catherine Bond Muir.

Eight #WSeries rounds at eight awesome circuits. Now that’s what you call a season. 🤩



🇫🇷 Paul Ricard

🇦🇹 Red Bull Ring

🇬🇧 Silverstone

🇭🇺 Hungaroring

🇧🇪 Spa-Francorchamps

🇳🇱 Zandvoort

🇺🇸 COTA

🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez



Catch up on today’s news: https://t.co/kX6MddpT6m