El Granada de Herrera y Machís enfrentará a Napoli en la Europa League

diciembre 14, 2020 - 9:50 am

El Granada de los venezolanos Darwin Machís y Yangel Herrera conoció este lunes 14 de diciembre en el sorteo de la Europa League que enfrentará al Napoli en los dieciseisavos de final.

Los nazaríes accedieron a la siguiente fase como segundos de su grupo, por detrás del PSV, luego de empatar 0-0 ante el PAOK en la última jornada.

El Napoli finalizó en el primer lugar del Grupo F por delante de la Real Sociedad, actual líder de LaLiga y que se medirá al difícil Manchester United.

El Villarreal, que acabó como líder de su llave I en la fase de grupos y por tanto podía aspirar a un rival modesto, no tuvo mucha suerte y se medirá en dieciseisavos al RB Salzburgo austríaco.

🔥 Round of 32 draw! 🔥



Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9