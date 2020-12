El espectáculo internacional también sufrió sorpresivas pérdidas

diciembre 31, 2020 - 12:30 pm

El espectáculo a nivel internacional también sufrió importantes pérdidas este 2020 y es que más de uno se vistió de luto pues una y otra vez las malas noticias invadieron los principales portales con el fallecimientos de grandes estrellas de la música y la actuación.

Muertes por accidentes, muertes naturales, otras por enfermedades y por causa del covid-19 sacaron lágrimas y dejaron un gran vacío en el corazón de millones de admiradores que despidieron con tristeza a sus ídolos.

A continuación la lista de quienes entretuvieron a millones pero este año dijeron adiós:

El líder de la banda Jarabe de Palo, Paul Donés falleció el martes 9 de junio a los 53 años, como consecuencia del cáncer de colon, una enfermedad que padecía desde hace cinco años. Donés era la voz líder y pegó varios temas entre ellos: La flaca, Depende, Eso que tú me das, Grita y Bonito, entre otros.

La mañana del 2 de junio, los familiares del primer actor mexicano Héctor Suárez Hernández emitieron un comunicado en el que confirmaron el fallecimiento a los 81 años. Fue reconocido por sus éxitos papeles en las telenovelas que rompieron fronteras y en Venezuela fueron vistas por millones de televidentes.





Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta, murió a los 57 años, el 12 de julio.»Mi hermosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Enfrentó una valiente lucha con el amor y apoyo de muchos», publicó Travolta en Instagram.

El mismo 12 de julio Raymundo Capetillo, actor mexicano de telenovelas como “Muchacha italiana viene a casarse” y “Corazón salvaje” con más de 50 créditos en su carrera, también falleció tras ser hospitalizado con síntomas de COVID-19 y perdió la batalla contra el virus. Tenía 76 años.

El 22 de junio de 2020 falleció el director, productor y guionista de cine estadounidense Joel Schuchacher a los 80 años, también a causa de un cáncer. Entre sus películas más destacadas se encuentran “The lost boys”, “Batman forever”, “8 mm”, “El fantasma de la ópera” o “Un día de furia”. El curioso thriller protagonizado por Jim Carrey, “El número 23”, fue una de las películas que dirigió, como “Trespass” o “lood Creek”.

Naya Riera Falleció el pasado 8 de julio por ahogamiento. La actriz y cantante estadounidense de 33 años, desapareció una semana en el lago Piru en el condado de Ventura, en el sur de California. Esa tarde fue al lago y alquiló un bote con su hijo de 4 años, según informaron las autoridades las autoridades. Es recordada por su exitoso papel en la serie Glee.

Era el último icono del cine clásico de Hollywood que seguía con vida. La gran actriz, Olivia de Havilland, murió el 26 de julio de 2020 en París (Francia) a los 104 años. Havilland recibió dos premios Óscar a la mejor actriz protagonista por “La vida íntima de Julia Norris” y “La heredera”. También fue nominada al Óscar por su papel más recordado, como Melanie Hamilton en “Lo que el viento se llevó”.

El actor, guionista y dramaturgo estadounidense, Chadwick Boseman, falleció el 28 de agosto de 2020 con tan solo 43 años de edad en Los Ángeles a causa de un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado años atrás y que no se hizo público hasta el momento de su muerte. Una serie de complicaciones de este cáncer de colon (la tercera forma más común de cáncer), se llevó al actor protagonista de “Black Panther”, entre otras películas, demasiado pronto.

El cantante, actor y modelo mexicano Xavier Ortiz, exintegrante del Grupo Garibaldi y exesposo de la famosa Patricia Manterola, falleció el lunes 7 de septiembre, a los 48 años, en México. Autoridades confirmaron que se trató de un suicidio. La agrupación es recordada por temas como «La ventanita», «Que te la pongo», «Banana», «La bolita», entre otras canciones de ritmos latinos.

El músico neerlandés-estadounidense Eddie Van Halen murió el 6 de octubre de 2020 con tan solo 65 años. El conocido guitarrista y fundador de la banda de hard rock Van Halen, acababa sus días en Santa Mónica, California, a causa de un cáncer de garganta, enfermedad con la que llevaba lidiando desde 2015. Previamente había padecido cáncer de lengua en 2000. Entre sus canciones más famosas destacan: Jump, Eruption, Runnin with the devil, Why can’t this be love o Unchained.

El 30 de octubre nos dejó el actor y productor de cine británico, Sean Connery a los 90 años. Falleció de un infarto de miocardio mientras dormía en su casa de Nasáu, en las Bahamas, rodeado de toda su familia. El que comenzase como repartidor de leche y posteriormente se alistase en la Marina Real Británica, comenzó entre bastidores en la década de 1950. Su dilatada carrera como actor le llevó a ganar un premio Óscar, por Los Intocables en 1987, dos premios BAFTA (uno de ellos un BAFTA Academy Fellowship Award) y tres premios Globo de Oro.

El cantante dominicano, Sandy Carriello falleció el pasado 23 de diciembre de un infarto fulminante a los 48 años. Junto a su compañero Luis Deschamps, conocido como Papo, conquistaron la escena musical latinoamericana en 1995 con géneros como el hip hop, merengue house y popularizaron los temas “Es hora de bailar”, “La fiesta”, “El alacrán” y “El mueve mueve”, entre otros. Sandy & Papo’ lideraron exitosas giras de conciertos en Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y varios países de Centroamérica.

El sábado 26 de diciembre, falleció el cantante puertorriqueño Julio César Rojas, conocido como Tito Rojas. Así lo confirmó la Policía de Puerto Rico. El Gallo de la salsa, quien falleció a los 65 años, inmortalizó éxitos como «Señora de madrugada», «Nadie es eterno», «Amor de novela», «Déjala» y «Condéname a tu amor», entre otros.