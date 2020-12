CORONAVIRUS /El COVID-19 ¿Puede tumbar los dientes?

diciembre 1, 2020 - 10:52 am

Coronavirus. Impactante reportaje en radio santa fe, algunos pacientes reportan problemas dentales luego de la recuperación del VIRUS

Este virus nos tomó por sorpresa, no solo a la población, sino también a los profesionales de la salud, obviamente, todo lo que estamos viviendo y toda la gente que se enferma es un ensayo y error sobre lo que nos depara en el futuro con el Covid-19, de esta forma más adelantes podremos encontrar las herramientas para combatirlas.

Existen muchas patología que invaden al ser humano luego de que este virus ataca.

Como ya leíste en el título, el Covid Puede tumbar los dientes no solo eso, el color en los mismos y encías más sensibles, informa The New York Times. Los especialistas investigan si estos síntomas responden a las consecuencias que padecen los individuos que sufren covid-19. Todos concluyen en que si ya alguien poseía problemas bucales estos se verán más agravados en caso de contraer el Coronavirus.

Los dentista concluyen que no existes factores o datos suficiente para afirmar o comprobar que esto suceda a raíz del COVID-19. “Es extremadamente raro que los dientes se caigan literalmente de sus alvéolos”, aclaró David Okano, periodoncista de la Universidad de Utah.

Investigando en el Portal de Rt español, Según Li, la caída de los dientes sin sangre es inusual y podría ser una pista de que algo sucede con los vasos sanguíneos de las encías, cuyo daño pudo ser provocado por el virus. En este caso se conveniente en un indicador para aportar como hallazgo a la investigación sobre el Nuevo Coronavirus.

Lea también: El Covid nos arrebató al doctor Franklin Camacaro, músico y virtuoso (video emotivo)

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Oriana Pereira / Pasante