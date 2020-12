El CIJ se declaró competente para conocer el caso fronterizo entre Guyana y Venezuela

diciembre 18, 2020 - 1:45 pm

Este viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó una sentencia en la que se declara competente para conocer el caso entre Guyana y Venezuela.

El juez Abdulqawi Ahmed Yusuf leyó la sentencia en el Palacio de la Paz en la Haya e indicó que el Tribunal tiene jurisdicción para escuchar las reclamaciones de Guyana sobre las temas relacionados a la disputa de las fronteras.

“Con respecto a la competencia del tribunal, el tribunal observa que el alcance de la controversia que las partes acuerdan resolver mediante el mecanismo establecido en los artículos 1 a 4 del Acuerdo de Ginebra está circunscrito por el artículo primero, del mismo, que se refiere y cito a la controversia que ha surgido como resultado del argumento venezolano de que el laudo de 1899 es nulo y sin valor», dijo Yusuf en la sentencia.

READ HERE: the #ICJ Judgment on the question of its jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) https://t.co/g2cSqJREqz pic.twitter.com/lYvtFQsXHg