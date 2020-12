Edgar Ramírez coquetea con una Kardashian

diciembre 1, 2020 - 7:55 pm

Una historia en el Instagram de Kourtney Kardashian sobre la serie de HBO, The Undoing llamó la atención del actor Edgar Ramírez quien le contestó a través de su cuenta.

Kourtney Kardashian con 103 millones de seguidores subió una foto que decía, “¿Quién mató a Elena Alves? dejando por sentado que es una de las seguidoras de la serie The Undoing de HBO.

El pasado fin de semana se transmitió el final de temporada de la serie The Undoing, que protagoniza Nicole Kidman, y en la que participa Ramírez. Todos sus espectadores estaban concentrados en descubrir al asesino de la historia.

Antes de la transmisión del final, la estrella Keeping Up With the Kardashians compartió sus fotos posando con un top y pantalones de color lila.

El post no pasó desapercibido para el actor venezolano más internacional, que interpretó al detective Joe Mendoza en la serie. Edgar compartió la foto de Kourtney en sus historias de Instagram con el título: “Soy todo oídos”, más un emoji sonriente. Kourtney subió esa historia de Edgar en su cuenta.

El comentario desató las especulaciones de los fans en las redes sociales, a quienes les parecería perfecto ver a Edgar de 43 años y Kourtney de 41, juntos, ya que ambos están solteros en estos momentos.

La miniserie The Undoing se estrenó el pasado 25 de octubre en HBO y es una adaptación de la novela de Jean Haniff Kirelitz You Should Have Known.

La producción se centra en Grace Fraser, interpretado por Kidman, una terapeuta exitosa y respetada, cuya vida da un giro las semanas previas a la presentación de su primer libro.

Edgar aprovechó para anunciar que la serie ya se puede ver en HBO España.

gossipvzla.com