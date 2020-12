Doctora afroamericana con COVID-19 graba dramático mensaje antes de morir

diciembre 25, 2020 - 2:49 pm

Una doctora contagiada con COVID-19 grabó un mensaje dramático momentos antes de morir en el que denunció los malos tratos a los pacientes afroamericanos en Estados Unidos.

El video que es compartido por el medio RT en su cuenta Instagram muestra a la profesional de la salud, acostada en la cama de un hospital y relata en detalle como es el trato para los pacientes negros.

«Así es como matan a los negros. Así no se trata a los pacientes. Punto. No confió en este hospital y pido que me transfieran. Esta gente quería enviarme a casa con nuevas infiltraciones pulmonares y linfadenopatía en el cuello. La otra cosa es que este blanco, el doctor Bannec, dijo que si me quedaba, me enviaba el sábado a la casa a las 10 de la noche, en la oscuridad, ¿quién hace eso?», replicó la galeno.

Indicó que necesitaba hacer del conocimiento esta situación para que las personas tengan conocimientos de los tratos que sufren los afroamericanos en los Estados Unidos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP