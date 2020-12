Diputado Guevara: “La Consulta Popular superó a los resultados del 6D”

diciembre 12, 2020 - 5:42 pm

El diputado Freddy Guevara no dio cifras porque aún el proceso continúa, pero señaló que “A esta hora (4.p.m) podemos decir que la Consulta cumplió… superó con mucho a los resultados del 6D”.

Para Guevara, hoy se produjo una doble derrota para el gobierno, no solamente por el volumen de ciudadanos que han respondido al llamado de la oposición democrática, sino porque la estrategia del gobierno, de llenar las plazas del país para celebrar lo ocurrido el 6D, fue un rotundo fracaso.

“Nadie fue, nadie respondió, no pudieron llenar ni una plaza y en respuesta a eso, mandaron a reprimirnos. El gobierno comenzó a reprimir durante la tarde de hoy en diferentes centros del país, con la policía armada o a través de sus círculos paramilitares. Lo que ocurrió hoy, por más que la dictadura lo quisiera tapar, no van a poder hacerlo. El gobierno se esperaba una participación que no los amenazaba y por eso no se prepararon para la represión. Pero a medida que transcurrió el tiempo se dieron cuenta del éxito nuestro y comenzaron a escalar las agresiones en 11 Estados”.

El dirigente le pidió a los ciudadanos que en lugar de utilizar la aplicación Telegram – que esta congestionada-, utilicen VOATZ o el portal de la Consulta Popular. Y le hizo un llamado a los dueños de los medios de comunicación Venevisión, Televen y Globovisión, que dejen de censurar esta jornada cívica porque están realizando un lamentable papel de cara a la historia de nuestro país.

“Ni un solo canal nacional ha informado nada sobre la Consulta Popular. Pero en su lugar, sí le agradecemos al pueblo de Venezuela porque ha dicho “no me rindo, no me la calo. No entiendo cómo, si los venezolanos le han dicho No al gobierno, así los amenace con quitarle la comida, los dueños de los medios han tenido más miedo que ellos”.

Centro de Comunicación Nacional