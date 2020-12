Diputado Guerra: Las entidades bancarias están laborando como una caja fuerte para el dólar

diciembre 4, 2020 - 5:15 pm

Este viernes 04 de diciembre de 2020, a través de una rueda prensa virtual, el diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, informó al país los datos económicos relativos al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tarea que se ha sumado la Comisión de la AN, motivado a la desinformación del Banco Central de Venezuela (BCV) desde hace varios años atrás.

Además el diputado mencionó que la hiperinflación galopa en el país y es el mayor problema que tiene en este momento la población venezolana, ya que impacta directamente en el bolsillo del ciudadano de a pie.

El también economista alegó que en el país se está viviendo una dolarización financiera, en la cual la mayoría del flujo de divisas está en la calle y no en las entidades bancarias, en contraposición, se toman estas entidades como una especie de cajas fuertes para salvaguardar la liquidez, sin generar intereses tangibles para el Estado, según comentó el experto.

“En el mes de noviembre la inflación mensual de 65%, se debe fundamentalmente a la depreciación de la moneda, es decir, a la devaluación del tipo de cambio”, aseveró el también economista, explicando que este fenómeno es producto de una inyección de dinero que la gente no quiere que es dinero inorgánico.

Lea también: AN: «Hiperinflación de noviembre alcanzó la cifra más alta desde el 2017»

Guerra comunicó que, “Hay una discrepancia entre el crecimiento del dólar en 104% y una sobrerreacción de los precios ante la depreciación de la moneda” y explicó que, “Hay una cantidad de dinero que sale a la calle e impacta, luego el tipo de cambio reacciona al alza y a su vez los costos, los precios suben y el tipo de cambio queda rezagado, de tal forma que el BCV emite más bolívares para tratar de responder”

De igual manera, señaló los rubros que presentaron mayor inflación durante el mes en cuestión, como: Esparcimiento con 232,8%, Comunicaciones con 171,4%, Vivienda con 107,3% y Alimentos con 44%.

Además, mencionó que, la canasta alimentaria del mes de noviembre alcanzó la cifra de 210$ frente al salario de los venezolanos que se mantiene en Bs. 400.000, “Existe una desproporción entre el ritmo que crece la cantidad de dinero en un 60% o más y lo que crece la producción. Hay un exceso de oferta monetaria con respecto al nivel de producción” afirmó Guerra.

“El problema principal para Venezuela actualmente, es la hiperinflación, si no se resuelve la hiperinflación no se puede resolver ningún otro problema” sentenció el diputado.

En ese mismo sentido, se refirió al trabajador venezolano aludiendo que, “el problema del salario no basta con el aumento del salario nominal, se requiere un pago con valor constante con una moneda que no se deprecie para salir del círculo vicioso, porque no hay manera de que el gobierno se financie sino, imprimiendo moneda”

“Cobrar en moneda con valor constante, no con una ficción” indicó el economista.

A modo de propuesta Guerra enfatizó una solución sobre tres pilares: “Detener la emisión monetaria y lograr fuentes genuinas de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un acuerdo de facilidad ampliada, lograr la estabilidad de la tasa de cambio y un acuerdo político nacional que haga posible el financiamiento externo”

Concluyendo el diputado asomó que, “Venezuela requiere liquidez de organismos multilaterales. Es una situación que no se puede obviar, El BCV puede controlar el bolívar, pero no controla los dólares porque ésta obedece a otra lógica”

“El acuerdo político está cruzado con la solución económica” analizó Guerra.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día /Centro de Comunicaciones Nacional