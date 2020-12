Diez pasos para tener el sistema inmunológico fuerte estas Navidades

diciembre 21, 2020 - 2:49 pm

Actualmente, cualquier «gripecita» es sinónimo de alarma. Por ello, te explicaremos a continuación diez claves fundamentales para que tu sistema inmunológico siempre esté en óptimas condiciones.

1 El primer paso está en la alimentación, y si piensas que se trata de seguir un dieta estricta, déjame decirte que estas equivocado, simplemente con incluir más vegetales a tus platos ya estarás marcando la diferencia. Una ensalada sin aderezos, con un toque de limón, es un buen acompañante para tus comidas. Una porción de aguacate te dará la carga vitamínica que necesitas, aunque, actualmente, es conocido por el famoso “POTASIO” no es lo único que te aportará a tu organismo, vitamina C, provitamina A y minerales forman parte de la composición del aguacate.

2 Mantener una buena higiene siempre es importante, mucho más en estas épocas donde el clima es mucho más frío y estamos expuestos a contraer enfermedades en el ambiente. Lávate las manos antes y después de cada comida, toma un baño por lo menos dos vece al día, lava tu cabello cada 3 o 4 días, no olvides de lavar también los alimentos antes de prepararlos y al momento de tender la ropa mojada, ponla en un lugar donde haya mucha luz del sol, así el calor acabará con las bacterias que esta pueda acumular. No te olvides de tus mascotas, ellas son gran portadoras de virus y bacterias, si no los mantenemos limpio, revisa sus patas y orejas, en caso de tener perros o gatos, limpia sus platos y entorno donde duerme, báñalos constantemente y no te olvides de llevarlo periódicamente al veterinario así como tú debes ir al médico por un chequeo general cada cierto tiempo.

3 No te estoy diciendo que debes hacer un rutina avanzada de ejercicios, con dedicarle 30/20 minutos a tu cuerpo es suficiente: una caminata de 10 minutos limita el riesgo de contraer una enfermedad, al reduciendo el riesgo a la mitad, además que comprime el peligro de tener un accidente cerebro-vascular y mejora y disminuye las enfermedades del corazón, una clave importante para estar sanos.

4 Esto ya lo habrás oído múltiples veces pero es necesario que evites los lugares concurridos, la aglomeración es un factor de riesgo para contraer Y contagiar cualquier enfermedad en general en especial el COVID-19, así que ¡por enésima vez!, Quédate en casa.

5 Mucha gente no sabe la cantidad de beneficios que tiene el dormir, uno de estos es que mantiene el sistema inmunológico activo y óptimo, mientras duermes el sistema aprovecha ese tiempo de descanso para reforzarse. En el portal de fundación del corazón afirma que los insomnes tienen tres veces más posibilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca que los que duermen a pierna suelta. El insomnio aumenta los niveles en sangre de las hormonas del estrés, lo que aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Otros estudios también ligan el insomnio a tener el colesterol más alto.

6 Si está en tus posibilidades adquisitivas, es bueno comprar blísters de vitaminas, Vitamina C, Vitamina E, Ácido Fólico, Complejo B, si ya estás en la tercera edad es bueno consumir Vitamina D, además en la web de la clínica San Felípe afirman que estudios han demostrado una relación entre el déficit de esta vitamina y la incidencia de infecciones respiratorias.

7 ¿estas estresado? Bueno déjame decirte, es necesario que tomes cartas en el asunto sobre esta situación. El estrés puede convertirse un factor fundamental para contraer cualquier virus, investigando en la web de AARP se evidenció esta teoría. En un estudio publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, se expuso a 276 adultos sanos al virus del resfriado y se los observó en cuarentena durante cinco días. Quienes estaban estresados tuvieron más probabilidades de producir citoquinas, moléculas que desencadenan la inflamación, y aproximadamente el doble de probabilidades de enfermarse. Además, las personas que están estresadas son menos propensas a prestar atención a otros hábitos saludables, como comer bien y dormir lo suficiente, lo que puede afectar la inmunidad.

8 Ya vienen la fiesta y la prioridad de cualquier Marabino regionalista es “¿Qué vamos a tomar?” baja la velocidad un poco, porque es necesario moderar la ingesta de alcohol, aún más ahora. Estamos de acuerdo en que a nadie le pasa nada por tomar una cerveza a la semana, pero el alcohol puede ser una amenaza para el sistema inmunológico cuando su ingesta se hace habitual en almuerzos, tardes y cenas no podremos estar sanos del todo. Así afirma la página de crescenti.

9 Regular la cafeína diaria. Beber un café al día no es malo, pero el exceso de cafeína puede causar deshidratación y dañar el sistema inmunológico.

10 Evitar el consumos de drogas y estupefacientes también es vital para mantener un sistema inmunológico sano, sobre todo si se trata de drogas duras, genera una mayor tendencia a sufrir problemas cardiovasculares, asma e infecciones. Esto se debe a que las drogas tienen un efecto inmunodepresor muy peligroso. Así expone la web de crescenti.

Oriana Pereira / Pasante

Noticia al Día