Desde hoy inicia la Consulta Popular de manera virtual

diciembre 7, 2020 - 5:30 am

A partir de hoy podrás participar en www.consultaporvzla.com con la app VOATZ.

Inicia la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, AN, el funcionamiento para la participación de los ciudadanos es muy sencillo.

Ya están previstos los mecanismos y vías que servirán para manifestarse, tanto en Venezuela como en el exterior.

La organización de la consulta se divide en dos partes. La primera será virtual y se realizará entre el 7 y 12 de diciembre, mientras que la fase presencial se hará únicamente el sábado 12 de diciembre, de forma manual, en el caso de Venezuela.

De esta forma los partidos mayoritarios de la oposición que hacen vida en la AN, así como organizaciones de la sociedad civil, manifiestan su rechazo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por considerarlas fraudulentas.

Para participar no hace falta estar inscrito obligatoriamente en el Consejo Nacional Electoral, CNE. Solo será necesario tener más de 18 años de edad (o cumplirlos hasta el 31 de diciembre de 2020), tener cédula de identidad o pasaporte vigentes o vencidos. Las personas que vivan en Venezuela y no tengan ninguno de estos documentos, a pesar de que sean mayores de edad, no podrán participar.

La primera fase de participación en la Consulta Popular, la virtual, será a través de la aplicación Voatz, disponible en las plataformas de descargas móviles de Android 8 en adelante, así como para IPhone versión 12.4 o más. También se podrá descargar desde tabletas, iPad o computadoras. Y la segunda forma será a través de la página web www.consultapopularporvzla.com.

Para la fase presencial del sábado 12 de diciembre, para la Consulta Popular se habilitarán 7.079 puntos en todo país y más de 3.000 mesas.

Instructivo para ejercer tu manifestación de voluntad electrónica en la consulta popular del 7 al 12 diciembre 2020.

Puede participar cualquier venezolano mayor de 18 años dentro o fuera del país.

Requisitos:

a) Cédula de Identidad o pasaporte. Vigentes o no. Se recomienda antes de comenzar el procedimiento, tomar una foto con óptima resolución del mismo. b) Teléfono celular, Tablet, Laptop o PC. c) Conexión de Internet o WIFI activas.

Recomendaciones previas a realizar su participación:

a) Instalar de ser necesario, la aplicación especificada dependiendo del mecanismo que vas a utilizar:

Telegram: @consultaporvzlabot

VOATZ

b) O entrar en la página web: consultaporVzla.com c) Tomar foto de la cédula o pasaporte según sea su caso y archivar en su dispositivo. d) Ubicarse en un sitio con conexión de internet o Wifi para Iniciar el procedimiento.

Para realizar su participación:

Entrar a la aplicación y seguir los pasos que va solicitando el sistema, algo similar a lo siguiente:

Hola, bienvenido a la página oficial de la Consulta por Venezuela. Por favor introduzca el número de su cédula de identidad.

Introducir Número: Ejm. 12345678

¿Su nombre es: xxxxxxx xxxxxx? Si el nombre y apellidos coinciden con los suyos, marcar SI

Introduzca su fecha de nacimiento como aparece en su cédula de identidad. Introducir su fecha de nacimiento: día, mes, año: dd-mm-aaaa Ejm: 24-12-1999

El sistema puede solicitar otros datos.

Si los datos enviados son correctos le aparecerá el siguiente mensaje: Por favor enviar una foto de su cédula de identidad o pasaporte.

Inserta el archivo de la cédula o pasaporte.

Si usted aparece en la base de datos de cedulados y no ha participado anteriormente en la Consulta, el sistema enviará un mensaje similar al siguiente:

Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le consulta para obtener una manifestación inequívoca de la soberanía del pueblo sobre lo siguiente:

¿Exige Usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?

SI NO

¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?

SI NO

¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

SI NO

Luego de responder las preguntas, recibirás un mensaje de confirmación:

¡Gracias por participar en la Consulta por Venezuela! Sus respuestas fueron registradas satisfactoriamente.

Posteriormente el sistema enviará el código de confirmación de tu participación.

Recibo CÓDIGO.

Luego de realizar su participación, archiva la foto del código que recibe o puede anotar el número en un taquito de papel y el día 12D acude al punto de Libertad más cercano a su residencia y puede depositarlo (opcional) de manera simbólica en una caja establecida para ello.

