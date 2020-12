Descontrol total: Mercado El Cementerio en caracas recibió a un mar de gente por compras decembrinas

diciembre 8, 2020 - 6:06 pm

Un mar de gente inundó los pasillos del Mercado El Cementerio de Caracas, dejando a un lado el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad.

En un tuit publicado por el médico Zuliano y director del posgrado de Medicina de la Universidad del Zulia, Freddy Pachano, el galeno se cuestiona la irresponsabilidad de las personas y advierte un posible brote de COVID-19 para finales de año.

«No nos salva nadie» expresa Pachano, quien desde hace meses está intentando viralizar una campaña de cuidado y prevención del coronavirus para toda la población.

En el video se observa una gran cantidad de personas que abarrota los pasillos del mercado observando mercancía y preguntando precios de las prendas de vestir para estas navidades.

Mercado El Cementerio de Caracas

¿Será posible que se permita esto? Pero es que no hay ningún control; no puede ser tanta irresponsabilidad y negligencia.

Esperemos el rebrote de casos de COVID-19 finales de diciembre y enero

No nos salva nadie

Cortesía de @IraidaLeon @ReporteYa pic.twitter.com/Ln1HRBtWhP