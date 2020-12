Delincuentes desmantelan la sede del CNP-Zulia en víspera de Navidad

diciembre 24, 2020 - 2:36 pm

Nuevamente la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el estado Zulia, fue visitada por los amigos de lo ajeno en la víspera de navidad; así lo denunció Leonardo Pérez Álvarez, Secretario General del CNP Zulia, quien informó que el hecho se registró en la madrugada del 23 de diciembre.

Pérez Álvarez manifestó que por segunda oportunidad para estas fechas se presenta este tipo de situación en la sede del gremio periodístico y afirmó que esto es un reflejo de la situación que se vive en Venezuela, ante la falta de patrullaje policial y medidas de seguridad eficaces que garanticen la tranquilidad de la ciudadanía y que traen como consecuencia una desatada ola de delincuencia.

“Es lamentable este nuevo robo a nuestras instalaciones, son bienes materiales que nos costará mucho recuperar, más allá de su costo monetario, es por el esfuerzo que se ha hecho para mantener la sede en perfectas condiciones. Esto es un reflejo de lo que es el país en este momento, no hay electricidad, no hay comida, no hay vigilancia policial, no hay atención de nadie, hay un caos absoluto, una anarquía, la gente hace lo que quiere, hay impunidad absoluta”, expresó.

Indicó que fueron sustraídas de las instalaciones unidades de aires acondicionados, el motor de una refrigeradora, un hidroneumático; además del cableado principal del sistema eléctrico de la sede del CNP Zulia dejando a esta sin servicio, entre otros equipos de valor.

Solicitó a las autoridades que tomen medidas ante la ola de delincuencia que se ha elevado en el sector Paraíso de la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo en las últimas semanas, debido a que los vecinos han denunciado en diversas oportunidades la incursión de la delincuencia en la zona y hasta el momento no han recibido respuesta por parte de los entes policiales del estado y de la municipalidad.

