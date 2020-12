Een frontera marítima con Trinidad van 11 fallecidos y 166 deportados

diciembre 13, 2020 - 5:13 pm

“Hasta ahora hay 11 cuerpos identificados: 7 adultos y 4 menores de edad. No descartamos que otros cuerpos que no hayan aparecido aún”.

Así lo expresa David Smolansky, comisionado de la Secretaría General, de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, en su cuenta en twitter.

“En mis dos años y medio trabajando en esta crisis, este es posiblemente el caso más dantesco que haya tenido que atender”, escribió Smolansky.

Danto detalle de la relación de incidentes en la frontera marítima entre Venezuela y trinidad y Tobago, David Smolansky, detalló: que desde el 22 de noviembre esto ha sucedido en la frontera marítima entre Trinidad y Venezuela:

16 niños deportados (reaparecieron a las 48 horas y regresaron a la isla)

160 venezolanos deportados en coordinación con la Zona Operativa de Defensa Integral Delta Amacuro

Al menos 11 ahogados en naufragio.

“A los náufragos de Güiria no los mató el mar, huían de un país que los ahogaba”, conmovedor relato al que hace referencia David Smolansky y concluye “Se ahogan en un país y les cierran las puertas en otro. No se pueden seguir ahogando venezolanos, la gente dejará de caminar y naufragar cuando no haya tiranía”.

