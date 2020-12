Daniella Álvarez hizo baile sexi reguetón con su prótesis

diciembre 20, 2020 - 8:49 pm

La modelo y exreina de belleza colombiana, Daniella Álvarez, sorprendió nuevamente a sus seguidores con un sexi baile, con su pierna biónica y la montó en sus redes sociales.

Sus seguidores se complacieron al verla feliz bailando reguetón, la apoyaron y le dejaron hermosos mensajes como siempre.

Daniela escribió esto al lado de su video: » Volver a bailar. Me levanté, me puse mi prótesis, me recogí el pelo y dije voy a intentarlo, y es que cuando hay ganas TODO ES POSIBLE . Es más fácil bailar que caminar y subir escaleras. Viviré mi vida así, BAILANDOOOO».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniella Alvarez (@danielaalvareztv)

Ernestina García

Noticia al Día