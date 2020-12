Vecinos denuncian que el agua no está llegando en sectores de Maracaibo

diciembre 30, 2020 - 9:12 pm

Habitantes de varios sectores del municipio Maracaibo denuncian que el servicio de agua potable sigue presentando irregularidades. En algunos sectores no llega y en los barrios que bombean sigue teniendo turbidez.

María Vargas, habitante de Pomona, contó a Noticia al Día que en su casa llegó el mes pasado. «eso era barro puro, pero llegaba y nosotros usábamos alumbre para asentarla y de esta forma lográbamos hacer los quehaceres del hogar, pero ahora no llega».

Lea también: Se agrava la crisis del agua en Maracaibo

Jorge Morales, vecino de Integración Comunal explicó que tienen más de 15 días que no le llega el preciado líquido. «Nos estamos volviendo camellos en en este barrio, no llega el agua por tuberías y los camiones no se quieren meter para el sector, así que estamos castigados».

Nancy Palmar, habitante del barrio San Pedro, detalló que en ese sector el agua llega anaranjada. «Primero llegó como barro y luego fue aclarando hasta ponerse de color ladrillo. Solo la utilizamos para regar las plantas, lavar la ropa de color y limpiar la casa porque para tomar y lavar ropa blanca no sirve.

En el barrio Brisas del Sur, Ramona Sánchez, detalló que en su casa no llega ni una gota. «Creo que las tuberías que vienen para esta calle del barrio están tapadas. tenemos que comprar agua de botellón y los que venden especulan con los precios. No hay bolsillo que aguante ese golpe. Cada botellón podria costar 300.000 mil bolívares», aseguró.

Le hacen un desesperante llamado a las autoridades competentes para que hagan una revisión y envíen cada 15 días el agua a los sectores que están en sequía, según les preocupa el no poder realizar el correcto aseo por falta de agua para poder mantener alejado el coronavirus y otras enfermedades de la piel.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E. García

Noticia al Día