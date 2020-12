Con aplausos recordamos el nacimiento del maestro, Álvaro Carrillo, compositor de Sabor a mi, María Callas, Italo Pizzolante, el de la rosa pintada de azul, Gianni Versace y Britney Spears ( Video de «Sabor a mi»)

diciembre 2, 2020 - 5:01 am

Álvaro Carrillo Alarcón (Cacahuatepec, 2 de diciembre de 1919- Distrito Federal, 3 de abril de 1969) fue un compositor y cantante afromexicano de música popular. Compuso más de 300 canciones.

Su vida inspiró el largometraje Sabor a mí, interpretado por José José.

Álvaro Carrillo nació el 2 de diciembre de 19192 en la Primera Sección de San Juan Cacahuatepec en casa de su madre, Candelaria Morales. Sus padres fueron Francisco José María Carrillo Jiménez ―originario de Cacahuatepec Oaxaca, y doña Candelaria Morales, mulata, originaria de Juchitán (Oaxaca),4 quien falleció cuando Álvaro Carrillo era todavía un niño. Después de la muerte de doña Candelaria, don José María Carrillo se trasladó a Cacahuatepec y contrajo nupcias con doña Teodora de Alarcón, de la cual el maestro Carrillo tomaría su segundo apellido.

Álvaro Carrillo cursó sus estudios primarios en Cacahuatepec y posteriormente, en 1935, ingresó al Internado Agrícola Indígena de San Pedro Amuzgos (en Oaxaca), pero, debido a una revuelta originada por el reparto de tierras, el internado se clausuró. En esta etapa de su vida, entre fiestas populares donde se tocaban sobre todo chilenas y sones costeños, inició su carrera en la música. Fue así como compuso Celia, la letra de una canción que estaba inspirada en una compañera de estudios de quien Carrillo se enamoró. También fue en esta época cuando compuso, a petición de un amigo, La amuzgueña, canción que estaba dedicada a la novia de aquél.

Se dispuso que los alumnos del ya clausurado Internado de Amuzgos se reincorporaran a los estudios en el internado de Ayotzinapa (en el estado de Guerrero).5 Al concluir sus estudios en este plantel, el compositor ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) en Chapingo después de aprobar exitosamente el examen de admisión, a pesar de que el reglamento de la ENA en aquel tiempo solo permitía participar en el examen de admisión a los alumnos que hubieran terminado la escuela secundaria; pero el reglamento fue modificado para dar igual oportunidad a los alumnos que provinieran de los internados agrícolas. Fue así como el compositor pudo ingresar a dicha escuela, aun sin haber cursado la escuela secundaria.

Cuando Carrillo cursó sus estudios en la ENA, lo hizo en la etapa en que existía el régimen militarizado. Su afición por las canciones lo llevó a escapar frecuentemente de la escuela y, por consiguiente, a acumular varias amonestaciones. Fue tal su pasión por la composición y la música que abandonó el estudio durante un año. El director lo convenció de que terminara la carrera de agrónomo. Y así lo hizo, y recibió el título de ingeniero agrónomo en 1945. Dejó a su escuela una canción de despedida, que es como un himno para esa institución: Adiós a Chapingo.

Carrillo demostró su capacidad para el estudio, pero no para la agricultura. Fue un bohemio, un gran compositor, intérprete de sus canciones, y en este ámbito llegó a ser uno de los más grandes artistas mexicanos, de fama internacional.

Orgulloso por su escuela, bautizaría a una de sus hijas con el nombre del plantel: Ena. Sin embargo, su vocación de cancionero pudo más que la ingeniería, y decidió dedicarse por completo a la música. Álvaro Carrillo fue más un cancionero que un compositor. La diferencia estriba en que el compositor es un artista dedicado a transformar la vida en poemas musicales, mientras que el cancionero es un artesano que nace con la vida como oficio, predestinado a transmitir las vivencias ―propias o ajenas― en formas bellas de canción.

Como ingeniero, Carrillo trabajó en la Comisión Nacional del Maíz en la Ciudad de México. Sin embargo, siguió componiendo canciones, y a través de su amistad con el trovador Carlos Madrigal logró que el Trío Los Duendes le grabaran el tema Amor mío, que se convirtió en un gran éxito que le hizo abandonar por completo su otra profesión y dedicarse de lleno a la composición.

Otros cantantes que ya tenían cierta popularidad comenzaron a cantar las canciones de Carrillo, y así comenzó a ser conocido. Intervino en varios programas de radio, televisión, teatro de revista y centros nocturnos durante quince años.

El Maestro, como lo llamaban en el medio, compuso más de trescientas canciones en los géneros del pasodoble, la chilena, el bambuco, la ranchera y el bolero.

Adiós a Chapingo

Amor mío (a su segunda hija)

Arrullo (a su primera hija, fallecida)

Barrio pobre

Cacahuatepec

Cada muchos años

Cáncer

Cancionero

Como se lleva un lunar

Como un lunar

Condénala

Criatura

De qué sirvió quererte

Diariamente

Dos horas

El andariego

Eso

Eso merece un trago

Grito

La amuzgueñita

La hierbabuena

La mentira (¿se te olvida?)

La señal

Luz de luna

Mi duda

No te vayas no

Orgullo

Pinotepa Nacional

Puedo fallar

Sabor a mí

Sabrá Dios

Seguiré mi viaje

Un minuto de amor

Un poco más

Un segundo después

Ya no estás

Ya vivimos

Yo después

Ana María Cecilia Sofía Kalogeropoúlou (en griego Άννα Μαρία Καικιλία Σοφία Καλογεροπούλου) (Nueva York, 2 de diciembre de 1923 – París, 16 de septiembre de 1977), conocida como María Callas (pronúnciese en español: Kal-las o, Calas) , fue una soprano griega nacida en Estados Unidos, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Capaz de revivir el bel canto en su corta pero importante carrera, fue llamada (como antes la célebre Claudia Muzio) «La Divina» por su extraordinario talento vocal y actoral.

Aún hoy genera controversia su peculiar voz, de registro amplio y que unida a su dominio de la técnica, le permitió cantar roles desde soprano ligera (Lakmé, Semiramide, Gilda) a los dramáticos

(Brünnhilde, Lady Macbeth) incluso de mezzo (Carmen, Dalila) y alternar entre personajes de coloratura ágil y dramáticos pesados con éxito. También recordada por rescatar diversos personajes de la ópera en su esencia dramática y expresiva, incluso del olvido.

Su nombre está asociado en la memoria colectiva a Aristóteles Onassis, el gran amor de su vida.

Italo Pizzolante (Puerto Cabello, Venezuela, 2 de diciembre de 1928 – Valencia, 12 de marzo de 2011) fue un poeta, compositor, músico, profesor e ingeniero venezolano de ascendencia italiana.

La vocación musical de Italo Pizzolante comenzó en el hogar durante reuniones familiares siguiendo las inclinaciones musicales de su padre. Probablemente su más conocida canción sea «Motivos» que ha sido interpretada por: La Rondalla Venezolana, Los Panchos, Chucho Avellanet, Armando Manzanero, Alfredo Sadel, Vicente Fernández y más recientemente Luis Miguel. Esta canción fue compuesta el primero de diciembre de 1965 para dedicarla a sus amigos en una fiesta.

Otra canción popular de Pizzolante es «Mi Puerto Cabello», dedicada a su ciudad nativa. Fue cantada en la década de los sesenta por Felipe Pirela acompañado de la orquesta Billo’s Caracas Boys. El 17 de julio de 1998 fue declarada como himno oficial de la ciudad de Puerto Cabello.

Con la canción «Provincianita» de su autoria, Pizzolante ganó su primer premio en el Primer Concurso de Música Venezolana de la Universidad Central de Venezuela donde se graduó de ingeniero civil. Representó a Venezuela en 1992 en el Festival del Bolero en La Habana, Cuba, obteniendo el primer lugar.

Recibió varios premios de instituciones gubernamentales como privadas incluso el de Caballero de la República Italiana. En su honor fue creada la «Orden Italo Pizzolante» en la Escuela de

Ingeniería de Puerto Cabello. Otros reconocimientos incluyen los premios «Andrés Bello», «Mérito al Trabajo» en segunda clase, «Mérito Naval» en segunda clase, «Francisco de Miranda» en primera clase, «Diego de Losada» en primera Clase, «Sol de Carabobo», y en la ciudad de Puerto Cabello los premios «Bartolomé Salom».

También recibió homenajes en Valencia, Caracas, San Felipe, Barquisimeto, Valera, San Cristóbal,Maracaibo, Calabozo, Guarenas y Cumaná.

Falleció el 12 de marzo de 2011 producto de una neumonía, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.

Gianni Versace (Regio de Calabria, Italia, 2 de diciembre de 1946 – Miami, Estados Unidos, 15 de juliode 1997) fue un diseñador italiano de ropa para ambossexos. Absorbió influencias de Andy Warhol, el arte griego y romano, así como del arte abstracto moderno.

Gianni fue el fundador de la famosa compañía de modaVersace. La primera tienda fue inaugurada en la Via della Spiga de Milán en 1978, y su popularidad fue inmediata. Hoy en día es una de las casas de moda más importantes a nivel internacional.

Britney Jean Spears (McComb, Misisipi; 2 de diciembre de 1981), más conocida como Britney Spears, es una cantante, bailarina, compositora,modelo, actriz y diseñadora de modas estadounidense.

Nacida en McComb (Misisipi) y criada en Kentwood(Luisiana), comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. Adquirió fama durante su niñez al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club (1992). En 1997 firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su álbum debut, …Baby One More Time, el álbum más vendido de una solista adolescente. En el 2000, lanzó su segundo álbum, Oops!… I Did It Again, que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Durante su primera década en la industria, Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular. Sus primeros dos álbumes la establecieron como un ícono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como «…Baby One More Time» y «Oops!… I Did It Again» se convirtieron en éxitos internacionales. Los especialistas la acreditaron como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento que experimentó el pop adolescentedurante la década de 1990 y la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de que cumpliera 20 años, por lo que la honorificaron como la «Princesa del Pop».

En 2001, lanzó su tercer álbum, Britney, del que se desprendió el éxito «I’m a Slave 4 U» y debutó en el cine con un papel protagonista en la películaCrossroads. En 2003, recibió a sus 21 años una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en la cantante más joven en recibirla. Ese mismo año asumió el control creativo de su cuarto álbum, In the Zone, el que produjo los éxitos «Me Against the Music», «Toxic» y «Everytime». Tras el lanzamiento de un álbum recopilatorio con sencillos como «My Prerogative» y el álbum de remezclas B in the Mix: The Remixes, Spears sufrió una serie de problemas personales y su carrera entró en receso. En 2007, volvió a la industria musical con su quinto álbum de estudio, Blackout, el que además de ser elogiado por la crítica, generó los éxitos «Gimme More» y «Piece of Me», pese a recibir una escasa promoción. En 2008, su comportamiento errático y sus hospitalizaciones la llevaron a estar bajo tutela.

