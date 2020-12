Como pintar y decorar mi hogar con poco presupuesto

diciembre 21, 2020 - 3:01 pm

Es parte de nuestra cultura “echarle una pinturita” a la casa en estas fechas, pero no es un secreto para nadie que pintar la casa puede salirse de nuestros presupuesto, aquí te daremos algunas ideas para pintar y decorar tu casa con poco presupuesto.

Si tienes cal en tu casa, puedes preparar la mezcla a base cemento cal, sal, sábila y agua. Puedes utilizar esta mezcla como sustituto de pintura. Ya venden los sacos de cal preparada y de colores. Un saco puede costar alrededor de 2$ y rinde 1 galón de pintura.

Si ya estas cansado (a) del mismo arbolito todos los años o, simplemente, no tienes uno, vamos a innovar: toma las luces da Navidad y acomoda un espacio en la pared de tú sala. Con ellas puedes colocar bambalinas que cuelgan del techo y ambientar ese espacio sin necesidad de un arbolito. Además, un bonito detalle seria agregar fotos de los momentos más bellos que hayas compartido con tu familia a lo largo del año y así juntos puedan apreciar esos recuerdos plasmados en tu pared.

Tener una pared de ladrillos sin frisar antes parecía una molestia, pero ahora es momento de sacar su potencial, no hay nada que las luces no arreglen puedes colocar entonces una blancas alrededor y poner en ese espacio una silla junto a una mesita con alguna planta en ella. Los cuadros pueden ayudarte a sacar lo más bello de ese estilo rustico y así has creado un lugar muy acogedor para tus visitas.

Así te demostramos que no es necesario tener una fortunas para pintar y decorar tu hogar estas navidades.

Oriana Pereira / Pasante

Noticia al Día