¿Comer en exceso o alimentos pesados causa pesadillas?

Alimentos pesados. Desde siempre ha existido esta teoría de que cuando tenemos un mal sueño, si pensamos en la noche anterior, casi siempre comimos algo justo antes de irnos a dormir. Las condiciones médicas que lo despiertan pueden potencialmente llevar a un mayor recuerdo de los sueños, incluidos los perturbadores.

Hay algunos estudios que respaldan las creencias y muestran evidencia de que comer antes de acostarse puede provocar pesadillas. En general, ingerir comida justo antes de dormir es mala idea, porque es un alimento adicional y significa que su cuerpo va a aumentar su metabolismo y temperatura, lo que conduce a una mayor actividad cerebral durante el sueño. Más actividad cerebral durante el sueño significa más sueños, pero ¿también significa más pesadillas?

Un estudio de la Universidad de Montreal descubrió una correlación entre la comida, comer antes de acostarse y las pesadillas. En su estudio, encontraron que el 9.5% de los participantes del estudio informaron un vínculo entre comer tarde y tener pesadillas. Otro estudio publicado en el Journal of The Mind and Body, encontró que los helados y las barras de caramelo pueden desencadenar un aumento de las ondas cerebrales.

Esto provocó que 7 de sus 10 participantes experimentaran pesadillas. El estudio también reveló que simplemente irse a la cama con el estómago lleno, lo que sea que comió, puede causar ondas cerebrales que inducen pesadillas. En cuanto a la ingesta nocturna que provoca directamente las pesadillas, pequeños estudios de personas que comieron inmediatamente antes de dormir no han mostrado una relación constante.

Comer tarde también tiene un posible impacto en la salud que no está relacionado con los sueños: un mayor consumo de calorías, por comer bocadillos además de las comidas principales del día, puede terminar en un aumento de peso. Ciertamente, hay buenas razones para evitar la búsqueda nocturna.

Paola Guevara/Pasante