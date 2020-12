Cobros ilegales ponen a los venezolanos entre la espada y la pared para disfrutar de los servicios telefónicos

diciembre 28, 2020 - 3:17 pm

Seis años es el tiempo que Alexis Navarro lleva denunciando la falla de telefonía e internet de su hogar, pero la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela, la estatal Cantv, no le da respuestas. Entre tanto, supuestos técnicos de la empresa le quieren cobrar de forma clandestina cuando el servicio para reparar el problema es gratuito.

La práctica es cada vez más recurrente. El caso de Navarro es solo una mínima muestra de la situación que padecen los venezolanos para poder acceder a algún servicio público.

Un técnico de telefonía puede llegar a cobrar casi 300 dólares por reparar una avería, dependiendo de la zona geográfica y el problema que el usuario presente, siempre sin factura o justificante que respalde el pago de los ciudadanos que optan por ceder ante un claro delito.

En el caso de Alexis, quien vive en la zona popular de Catia, el costo puede ser de 100 dólares, pero para quien reside en sectores de clase media la cifra puede hasta triplicarse y no hay garantía de que el servicio -que es el más lento de la región, con menos de 4 megabits por segundo- sea restituido permanentemente, porque si la falla es externa hay menos control de la reparación.

La mayoría de las fallas externas pueden presentarse por el robo del cableado o la desconexión de los mismos, una situación que ocurre, en muchas ocasiones, por falta de material en la empresa, algo que el técnico corrupto nunca aclarará, ya que su «negocio» se iría al traste.

Se justifican en los bajos salarios

Efe consultó con, al menos, cuatro técnicos de la estatal, que se negaron a identificarse por temor a represalias, y señalaron que el cobro indebido, sin reconocerlo como tal, se debe, fundamentalmente, a que los salarios mensuales que perciben de la compañía, que oscilan entre los 6 y los 12 dólares, son insuficientes.

Algunos, además, defienden la práctica como «independiente» o como una forma de buscar alternativas para sobrevivir ante la severa crisis económica que vive el país, pero desde la perspectiva del cliente es un acto corrupto al que, casi siempre, termina por acceder ante la falta de respuestas y el pésimo servicio de la estatal.

Y de este tipo de situaciones no escapan ni siquiera sus propios trabajadores internos que también están afectados por las averías.

«En ocasiones me han dicho que, de repente, si yo los ayudara a ellos en cualquier cosa que yo pudiera, ellos verían a ver si pudiesen hablar con alguien de alto nivel para que me aceleraran el proceso», comenta a Efe una empleada del área de Servicio al Cliente que solicitó resguardar su identidad.

La mujer asegura que, pese a llevar 2 años sin internet en su hogar, se niega «rotundamente» a pagar, porque esas «ayudas» que solicitan los técnicos son «muy costosas» y, además, no queda garantizado que el trabajo esté bien hecho.

Otras irregularidades

La misma fuente indica que las personas con cargos de mayor jerarquía, como gerentes, también acceden a solucionar los problemas de averías de amigos, conocidos o aquellos a quienes llaman «referidos».

La solución pasa por algo a cambio y no es en beneficio de la empresa, sino del personal involucrado. «Es probable que no acepten dinero para no verse inmiscuidas sus cuentas. Si no, aceptarían dólares. (Entonces), sería mercancía en este caso», sostiene la empleada de Cantv.

La «mercancía» es, a menudo, algún tipo de objeto o alimento que venda la persona afectada por la avería y que regala al operario.

Más de millón y medio de averías

Según el sindicato de Cantv, las averías de telefonía e internet «superan el millón y medio a nivel nacional”.

El sindicato asegura que la empresa no tiene material nuevo, los sistemas están obsoletos y ni siquiera funcionan los aires acondicionados donde se encuentran los servidores, lo que ocasiona «lentitud en el servicio y que se quemen las tarjetas controladoras de (…) los equipos que se encargan de digitalizar la señal».

El secretario general del sindicato, Joan Chávez, dijo a Efe, en una entrevista telefónica, que el 80 % de la flota de vehículos y herramientas de los técnicos están convertidas en «chatarra» al tiempo que falta personal capacitado.

Alexis Navarro, quien espera una respuesta de Cantv desde hace más de 6 años, señala que en Venezuela existen «gestores» para cualquier asunto que requiera soluciones por parte de una empresa estatal.

Entre tanto los ciudadanos se encuentran entre la espada y la pared, ante el dilema que supone “pagar por fuera” para tener acceso a internet o telefonía y seguir alimentando la avaricia de quienes, ante la ineficiencia de los prestadores de los servicios, se aprovechan de la necesidad de los usuarios.

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de EFE