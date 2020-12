Irregularidades en algunos centros de votación en Maracaibo

diciembre 6, 2020 - 12:55 pm

Varios ciudadanos denunciaron esta mañana irregularidades a la hora de ejercer su voto en algunos centros de votación de la ciudad.

La señora Lidia Rincón, informó que cuando pasó a votar le dijeron que la habían cambiado de colegio.

«Me dijeron que ya no voy a votar aquí ( Colegio Fe y Alegria «La Chinita») sino que me correspondía votar en la Unidad Educativa Cuatricentenaria. Me cambiaron de colegio y no sabía, cuando yo toda la vida he votado aquí», exclamó Rincón, quien se encuentra en silla de ruedas y fue llevada al centro de votación por un familiar.

La señora Lidia explicó que por su condición no podía trasladarse al otro colegio y que tampoco consiguió apoyo de funcionarios, ni representantes de calle para que la ayudaran con el traslado, «Si me van a buscar yo voto», añadió.

Por otro lado, otro usuario que decidió no ser identificado, expreso a Noticia al Día que llegó al colegio «La Chinita» a buscar información sobre su centro de votación, pues lo consiguió cerrado.

Lea también: Así se encuentran algunos centros de votación a esta hora en el país

«Yo voto en el Raúl Leoni, pero está cerrado, vine a La Chinita a que me dieran información y me dijeron que a los que estábamos en ese colegio nos habían movido al colegio Manuel Segundo Sánchez, yo ni siquiera sé dónde queda ese colegio», indicó el ciudadano.

Hacia la zona sur de la ciudad, la señora Neidy García, en el barrio Integración Comunal mencionó que había sido cambiada de su centro de votación de la parroquia Manuel Dagnino a la parroquia Luis Hurtado Higuera. García aseguró no haber sido informada del cambio.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Any Vargas

Noticia al Día