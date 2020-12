CIJ emitirá fallo sobre disputa entre Venezuela y Guyana el 18-D

diciembre 10, 2020 - 8:36 pm

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer el próximo 18 de diciembre si tiene competencia sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, en cuyas aguas adyacentes se han encontrado reservas de petróleo.

“Una sesión pública del tribunal tendrá lugar a las 15.00 horas (CET) en el Palacio de la Paz en La Haya, durante la cual el presidente de la CIJ, el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, dará lectura de la decisión de la corte”, dijo hoy la institución judicial en un comunicado.

El tribunal solo dará a conocer si se declara competente para juzgar el caso, tal y como reclamó Guyana en unas vistas orales celebradas el pasado junio, mientras Venezuela considera que la CIJ carece de jurisdicción y defiende que el asunto se resuelva de forma bilateral.

La disputa se remonta a principios del siglo XIX, cuando Reino Unido tomó diferentes asentamientos de la llamada Guayana Esequiba en 1814, es decir, cuando Venezuela era ya una república independiente.

Ese territorio formaba parte de la provincia española dependiente de la Capitanía General de Venezuela, aunque estaba muy escasamente colonizada. Un laudo arbitral en 1899, en el que participaron dos jueces británicos, dos estadounidenses y uno ruso, resolvió que el territorio en disputa le debía pertenecer a la colonia británica.

Caracas se mostró en contra de la decisión y, en 1966, el Reino Unido y Venezuela firmaron el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia fronteriza. La República de Guyana, que se independizó meses después, heredó ese acuerdo.

Tras prolongar el pacto durante décadas, las dos partes decidieron acudir a la ONU, que en 1989 aceptó intermediar.

El secretario general de Naciones Unidad Antonio Guterres propuso en 2018, a petición de Guyana, llevar el asunto a la CIJ, que primero debe resolver que tiene jurisdicción para resolver el caso.

Si el tribunal se declare competente, una decisión final sobre la disputa podría alargarse varios años. Está por ver si Venezuela participaría en el proceso legal, pues Caracas no envió a ninguna delegación para las vistas orales del pasado junio.

La región en disputa, bajo soberanía de Georgetown actualmente, abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.

La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera en 2015 yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Judgment on the question of its jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) on Friday 18 December 2020 at 3 p.m. (The Hague) https://t.co/1sRaevUiva. Watch live on @UNWebTV pic.twitter.com/2K6cBQcXzM